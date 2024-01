Lazio, le pagelle di CM: Guendouzi ovunque, Castellanos spento

Udinese-Lazio 1-2



Provedel 6 - Non colpevole sul gol di Walace.



Marusic 6 - Spinge poco ma contiene molto.



Gila 6 - Partita ordinata. Romagnoli (dall'86') s.v. - Entra per coprire e copre.



Patric 6 - Lucca non riesce mai a rendersi pericoloso.



Pellegrini 7 - Trova l'angolino per un colpo da biliardo. Lazzari (dal 67') 6 - Spinge e tanto, aiutando Felipe Anderson a mettere in difficoltà Kamara.



Guendouzi 6,5 - Fa le due fasi con quantità e una discreta qualità.



Rovella 5,5 - Poco preciso e nervoso.



Kamada 5,5 - Sempre più oggetto misterioso. Vecino (dal 46') 7 - Toglie le castagne dal fuoco a Sarri regalandogli i tre punti.



Isaksen 6,5 - Il più in palla dei suoi in attacco. Felipe Anderson (dal 46') 6,5 - C'è un motivo se Sarri non se ne priva mai. Imprescindibile, anche a mezzo servizio.



Castellanos 5,5 - Prova a dialogare con i compagni ma viene contenuto bene da Perez.



Zaccagni 6 - Prende botte dall'inizio della partita, non riesce a decidere ma incide. Pedro (dal 67') 6 - Fa tanto lavoro nelle due fasi.



All. Sarri 7 - Vince una partita brutta e sporca, ma tre punti sono tre punti.