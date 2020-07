Lazio-Sassuolo 1-2



Strakosha 5: Sul gol in fuorigioco di Raspadori non può molto, sull'altro nemmeno. Intervento salva-partita nel secondo tempo, poi non esce nell'area piccola, come sempre. E la Lazio prende gol.



Bastos 5,5: Classic Bastos: sicuro, attento, si trova in mezzo a Caputo e Raspadori. A proposito: soffre tantissimo questo ragazzino terribile. Meno Boga, che spesso va a cercare fortuna tagliando verso il centro. Sfiora il gol decisivo nel finale di testa, tutto perfetto tranne la fortuna.



Acerbi 5,5: Raspadori è rapido e agile, ma l'esperienza paga e lo annulla senza faticare troppo. Con Caputo è un'altra cosa e si vede.



Radu 5,5: Attento, di fronte all'agilità degli avversari rimedia con esperienza e qualche intervento al limite.

(Dal 37' Vavro s.v.)



Lazzari 6,5: Comincia bene e serve un cioccolatino ad Immobile, conferma di essere uno dei più in forma post-lockdown. Si ripete con Luis Alberto, stavolta con un po' di fortuna arriva il gol del vantaggio.



Milinkovic 5: Primo tempo pulito senza particolari sbuffi di classe, prova un'azione di sfondamento alla rugby e poco altro. Non è in forma, e si vede lontano un miglio.

(Dal 21' st Leiva s.v.)

: Si sacrifica molto, ma la vivacità dei centrali del Sassuolo lo manda in difficoltà, soprattutto in ripartenza. Tira ancora la carretta, nonostante gli anni e il caldo asfissiante di Roma, ma spesso è solo in mezzo a tanti, e la forma fisica non aiuta di certo.: Inizia così così, con un paio di palloni brutti e un gol-rigore praticamente sbagliato di brutto e sparacchiato alto. In qualche modo trova il gol del vantaggio - meglio non chiedersi come. Un suo erroraccio orrendo fa fare il secondo al Sassuolo, icona di un momento da rabbrividire.(37' st Adekanye s.v.): Si annulla con Toljan, non riesce a fare granché, francamente ha una bella occasione e la sciupa senza fare granché. E Inzaghi lo toglie.(Dal 1' st Jony 5,5: Il secondo tempo comincia malissimo, con il gol del pareggio Sassuolo, prova a mettere dentro un paio di cross ma non c'è molta collaborazione. Vivo, di questi tempi è già una notizia).: Parte male, si mangia un gol dopo 3' che grida vendetta. Sembra entrato in un vortice di incertezze, non gli riesce niente. Nella ripresa si crea una buona palla-gol, e annaspa per tutto il resto del tempo. Completamente fuori fase.: Fa da boa, lotta, si muove, prova, ma non è proprio la sua miglior giornata. Sempre utile, ma insomma da lui ci si aspetta sempre il gol, magari allo scadere. E stavolta a scadere alla lunga è la prestazione.: Entra per dare sostanza e qualità in un momento in cui la Lazio è in apnea, prova a mettere ordine e qualcosa fa).Viene da giorni molto duri, la sconfitta con il Lecce è stata accolta male e poteva essere un macigno. Partono male i suoi, con un gol annullato per fuorigioco al Sassuolo, ma prendono coraggio e provano ad essere un po' più compatti. Qualcuno dovrà rispondere di questa condizione fisica imbarazzante.