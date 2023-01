: primo tiro in porta subito in avvio del secondo tempo che respinge su Di Francesco, nel secondo caso la sua parata finisce sul piede di Strefezza che pareggia.: imprendibile quando parte in progressione, mette la museruola a Banda e lo costringe anche a rientrare in copertura, nella ripresa ha un cliente difficile da controllare.: prima si rende pericoloso con un colpo di testa, poi serve l’assist con lancio verticale per Immobile. E’ il salvabile da una difesa poi succube dei giallorossi.: poche sbavature nel primo tempo, nella ripresa si perde Colombo sul gol del 2-1.: spinge meno rispetto al collega opposto, si perde Strefezza sulla rete del pari: partita anonima, da lui ci si aspetta di più.(16’ s.t.: il suo ingresso non cambia la sostanza): bene in fase di impostazione, poi cala insieme a tutta la squadra.(34’ s.t.primo tempo di densità, cala insieme a tutta la squadra.(40’ s.t.: incide poco nel match, spesso relegato a stare largo con poche occasioni di accentrarsi. Perde il pallone da cui nasce il gol del pari(16’ s.t.: la sua prestazione è tutta nella progressione che lo porta in area e incespica sul pallone non sapendo cosa fare.)premiata la prestazione con il gol, gioca per tutta la squadra ma quando calano i compagni può poco anche lui.: tanto fumo, poca concretezza. Nel primo tempo spreca un’occasione tardando il tiro, poi scompare dal match.(34’ s.t.v): la sua squadra dura poco più di mezz’ora in cui aveva fraseggiato bene e costretto i padroni di casa a barricarsi. Quando gli avversari mostrano un minimo di agonismo e aumentano il fraseggio, i suoi scompaiono letteralmente fino ad essere dominati. Nessuna reazione ai gol e non ricava nulla dai cambi.