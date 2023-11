Provedel 4,5: attento in due occasioni, prima su Candreva e poi su Bohinen, dove tocca quel poco che basta il pallone per spedirlo sulla traversa. Poteva fare di più sul colpo di testa di Candreva, in occasione del pareggio. Fa il portiere di hockey ancora su Candreva. Proprio sull'ex del match è colpevole, in occasione del 2-1.Lazzari 5,5: spinge tanto a destra ma soprattutto nel primo tempo. Sparisce nella ripresa.(dal 17’ st Hysaj 5,5: non spinge mai, senza mettere cross)Gila 5: marcatura molle su Candreva che colpisce di testa liberamente nell’azione del pari granata.Patric 5: si fa attirare troppo dal pallone in occasione dell’1-1, non badando a Kastanos.Marusic 5: arriva spesso sul fondo a sinistra, duettando bene con Zaccagni. Lascia troppa libertà al cross a Mazzocchi sull’1-1.Guendouzi 5: calcia alto da buona posizione ad inizio ripresa. Non segue Kastanos sul pareggio. Poco dopo calcia ancora da fuori, ma la mira resta imprecisa.Cataldi 5,5: inventa il lancio dal quale nasce il rigore su Immobile. Troppo fermo anche lui in occasione dell’1-1 della Salernitana.(dal 36’ st Vecino sv)Kamada 4,5: se ci si aspetta quello che fa Luis Alberto, si è fuori strada. Si propone poco. In netto ritardo ad uscire su Candreva. E’ anonimo.Felipe Anderson 6: pericoloso con un mancino che Gyomber gli devia. Trova l’assist per Zaccagni, ma il compagno non insacca.(dal 24’ st Isaksen 5,5: prova spesso l’azione personale, ma si incaponisce)Immobile 6,5: Gyomber lo tiene bene a bada. E’ furbo a guadagnarsi il rigore che poi trasforma, spiazzando Costil. Per il resto fa poco.(dal 24’ st Castellanos 5: ha una buona palla da fermo, ma la spreca)Zaccagni 6: si intende bene con Marusic. Non trova l’1-1 in estirada e si fa anche male all’adduttore.(dal 17’ st Pedro 5: non riesce a dare il cambio di passo)All. Sarri 5: l’assenza di Luis Alberto si sente tanto, Kamada è un fantasma. La sua Lazio manca di fantasia e fa fatica a costruire. Mancano anche personalità e grinta per rimontare. Sono pesate anche le assenze in difesa.