Lecce-Lazio 2-1Sempre qualche rinvio errato di troppo, qualche uscita pure peggio. Meglio con il passare dei minuti, un paio di interventi importanti.: In ritardo colpevole su un errore in uscita becca il pallone sul braccio, terzo rigore subito in 3 partite. Maresca va a rivederlo e lo dà lo stesso. Si becca un rosso isterico.: Va fuori posizione sul gol di Babacar e la Lazio prende il pari, decisivo nella ripresa su Mayer, un salvataggio che vale un gol.Sempre attento ma sembra un po' stanco, un po' affannato. Randella quando può, si becca un giallo da stanchezza e viene cambiato.: Rientra in un momentaccio, sfiora la rete del pareggio con un colpo di testa salvato sulla linea).: Subisce un paio di interventi molto molto duri nel primo tempo, dà sempre l'impressione di essere sempre pericoloso. Uno dei migliori dei suoi.(Dal 39' st Adekanye s.v.): Gioca al posto di un Milinkovic dolorante e tenuto a riposo, prova a metterci corsa e sostanza, ma la squadra non gira.(Dal 24' st Cataldi s.v.): Subito dolorante dopo nemmeno 10 minuti alla sua seconda da titolare dopo l'infortunio. Recupera molti palloni, alcuni che potenzialmente sono decisivi, ma sembra veramente in riserva fisica. Rimane negli spogliatoi a fine primo tempo.: la Lazio ha troppo bisogno di lui, prende subito una brutta randellata di Gabriel in uscita. Piano piano la sua gara cresce, si sentiva la sua mancanza sia a livello fisico che tecnico. Troppo poco).Innesta un paio di azioni molto gustose nel primo tempo, poco sfruttate dai compagni, ma la sua prestazione è opaca, mesta, affannata. Un brutto momento, fatale per la corsa Scudetto della Lazio.: Anche lui come Lazzari prende belle randellate, non riesce mai a rendersi pericoloso, sembra fuori fase e Inzaghi lo toglie. Serve molto altro per la Serie A.: Entra per dare la scossa, prova a premere e fa meglio di Jony. Francamente dovrebbe giocare titolare).: Si fa trovare pronto, subito decisivo dopo l'erroraccio di Gabriel e la sua successiva parata alla disperata. Prova a fare da sponda, a lottare, a muoversi su tutto il fronte.Dopo 20' si mangia letteralmente un gol fatto, sparacchiando su Gabriel. I difensori del Lecce lo mandano sempre in fuorigioco, anche a causa di una condizione fisica veramente precaria. Ha la lingua di fuori nonostante non abbia giocato l'ultima contro il Milan. Nella ripresa prova un tiro da fuori che è simbolo di una serata e uno stato di forma sconclusionato. Barcollante, non ne prende una.: Ritrova i suoi attaccanti e subito il gol, ma poi si vedono tutti i difetti di questa Lazio post-sosta: squadra lunghissima, stanchissima, in un perenne Trofeo Birra Moretti. Tutte le altre squadre sembrano averne di più, anche a livello motivazionale. Il sogno Scudetto sfuma, e più di qualcosa è andato storto, anche nella sua gestione, o del suo staff.