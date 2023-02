: un paio di uscite a vuoto nel primo tempo. Unici brividi (non necessari) in una partita dove la Salernitana dalle sue parti ci è arrivata di rado. Sufficienza piena per il lancio lungo da cui nasce il rigore del 2-0.: dopo un'ora il primo affondo sulla fascia. E infatti la Lazio ha segnato. Bene comunque anche il lavoro di copertura.: riscatta la sciocchezza di giovedì in coppa con 90 minuti giocati con ordine e concentrazione.: puntuale negli anticipi per non concedere nulla a Piatek.: tiene a bada Candreva senza rischiare. Spinge poco, ma si rende comunque utile nella manovra dal basso per allentare il pressing degli uomini di Sousa.: quando disegna geometrie nello stretto manda in tilt tutto il sistema difensivo della Salernitana. Resta inspiegabile il perché non riesca a battere un calcio da fermo (oggi anche dal dischetto) in maniera utile.: la pressione di Bonazzoli sulla trequarti gli crea parecchi problemi nel primo tempo. Soffre la fisicità degli avversari a centrocampo e sbaglia tanti appoggi, anche facili.: efficace in interdizione. Prestazione rocciosa, anche se davanti si vede tutta la differenza di qualità nei piedi rispetto a Milinkovic. (dal 33's.t.: finisce spesso nella morsa dei raddoppi avversari che ne annullano il potenziale offensivo. E quando ha avuto spazio ha sprecato male il possibile 2-0. (dal 33': tanto movimento per cercare di creare spazi tra le maglie avversarie. Di palloni buoni gliene arrivano pochi, ma a lui ne basta solo uno per risolvere una partita che si era fatta complicata. Poi si fa andare bene anche un lancione per prendersi d'astuzia il rigore 2-0. (dal 41' s.t.: entra si guadagna subito un rigore di prepotenza): meno pericoloso del solito. Pochi sprint per saltare l'uomo. Nella ripresa finisce la (poca) benzina e sparisce progressivamente dai radar.: netto il predominio nel gioco dei suoi uomini, soprattutto nel secondo tempo. Col forfait all'ultimo di Milinkovic la squadra soffre un po' a centrocampo la maggior fisicità dei granata, ma i biancocelesti hanno fatto valere la loro superiorità tecnica e alla fine hanno portato a casa la vittoria senza troppi patemi.