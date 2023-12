Lazio – Inter 0-2: incolpevole sui gol. Tempestivo nelle uscite basse sugli attacchi in profondità degli avversari. Nel recupero evita lo 0-3 con una gran parata su Arnautovic.: imperdonabile superficialità sul retropassaggio sbagliato che regala il vantaggio all’Inter.disinnesca Thuram nell’1vs1 e fa buona guardia anche nel gioco aereo.: lavora bene sugli anticipi, ma è in ritardo su Thuram in occasione del secondo gol interista.: vince il duello a colpi di turbo con Dimarco in entrambe le fasi di gioco, ma il vaffa all’arbitro nel finale, che gli costa il rosso, era evitabile.: non cede un millimetro in fase di contenimento sugli inserimenti dei centrocampisti dell’Inter. Davanti alcuni suoi suggerimenti avrebbero meritato maggior fortuna.: volteggia tra le linee del pressing nerazzurro giocando sempre a testa alta. Buono anche il lavoro in interdizione. Peccato per il gol mangiato a inizio ripresa. (dal 28’ s.t.: entra a risultato già compromesso e può fare poco): propositivo tra le linee e dinamico nella gestione del pallone. Manca però la giocata decisiva nelle zone calde del campo. (dal 20’ s.t.: è entrato in campo con l’atteggiamento di chi sta facendo una cortesia a qualcuno controvoglia): fa l’elastico su tutta la fascia per aiutare a sviluppare la manovra in verticale. Anche quando si accentra trova sempre il modo di rendersi pericoloso. (dal 28’ s.t.: ha poche opportunità per incidere): ha due buone occasioni nel primo tempo, ma non le sfrutta. Nel secondo tempo non vede più un pallone.: qualche folata e poco più. Il suo apporto alla manovra offensiva continua ad essere molto al di sotto delle sue potenzialità. (dal 34’ s.t.: prova a dialogare con Immobile nello stretto, ma le opportunità da gol scarseggiano)All.: partita preparata e approcciata bene. Il problema è che poteva durare anche altri 90 minuti, ma la Lazio non avrebbe mai segnato lo stesso. Alla fine Inzaghi ha la meglio grazie a catenaccio, contropiede ed episodi favorevoli. Insistere nello schierare un giocatore (Marusic) in evidente difficoltà fisica e mentale da diverse partite è invece una scelta testarda che non paga.