Quella contro ilera praticamente un'ultima spiaggia per lae la squadra dinon ha sbagliato. Vittoria meritata, ottenuta senza mai andare in difficoltà. Tre punti d'oro per la risalita verso le zone alte della classifica.: contro il suo passato il portiere spagnolo fa un’altra grande prestazione e ottiene il secondo clean sheet stagionale. Determinante nel primo tempo con una doppia parata, prima su Fabian Ruiz e poi su Zielinski.: è tornato il Luiz Felipe che tanto aveva incantato lo scorso anno e che si è visto solo a sprazzi in questa prima parte di stagione. Sempre attento, e anche pericoloso di testa, soprattutto nel primo tempo. (All’84’ Patric SV).: il centrale olandese passa i primi 25’ praticamente a scaldarsi poiché avvertito all’ultimo istante del forfait di Acerbi. Tante difficoltà all’inizio, ma pian piano prende ritmo e cancella Petagna.: la condizione del romeno non lasciava ben sperare, soprattutto contro un avversario rapido come Politano. Invece, alla 390esima presenza con la maglia biancoceleste Radu annulla l’avversario e rischia pochissimo.: serviva una partita attenta da parte dell’ex Spal contro Lozano, anche per questo si è visto meno in fase offensiva. Gara assolutamente sufficiente per l’esterno destro della Lazio.: partita leggermente sotto le aspettative per il Sergente, il quale però è sempre determinante per la squadra ().: c’era qualche preoccupazione per l’assenza di Leiva, ma l’ex Eibar lo ha sostituito alla grande. Ordinato in fase difensiva e determinante nei recuperi: il 2-0 nasce proprio da un suo tocco di prima intelligentissimo su un passaggio sbagliato di Mario Rui. (: entra per dare geometrie e assicurare più qualità in cabina di regia).: alla 150esima presenza il numero 10 si sblocca. Destro a giro dei suoi che fulmina Ospina e scatena la gioia dello spagnolo che corre verso Inzaghi per abbracciarlo e spazzare via le critiche. Il Mago è tornato.: dopo tante gare anonime il montenegrino torna tra i protagonisti. Grande assist per il gol di Immobile, ma soprattutto fa una partita senza alcuna sbavatura e senza mai soffrire.: stasera il Panterone non graffia, ma è comunque importante. Fa il solito lavoro sporco, tante sportellate e tanti falli subiti. Tenta l’assolo con un tiro di destro dal limite al 32’, ma la sfera si perde al lato. (: similmente a Caicedo mette a disposizione la sua fisicità contro la rocciosa difesa partenopea).: non ci sono più aggettivi per il numero 17 biancoceleste. Subentra in tutti i gol: prima segna con uno stacco imperioso, poi fa l’assist per Luis Alberto. In più, da vero capitano, rientra anche in difesa per aiutare i compagni. Leader. (: ancora una volta l’ex United entra bene in campo, ma spreca due potenziali occasioni).: il tecnico piacentino lo aveva detto: “Mi aspetto una reazione importante”, e questa c’è stata. Solitamente quando Inzaghi chiede un qualcosa in più ai suoi questi ultimi rispondono presente, sintomo che il feeling con i propri calciatori è ben saldo. Vittoria importantissima che rilancia il club capitolino nelle zone alte della classifica.6: non può nulla sui gol della Lazio.5: i maggiori pericoli arrivano dalle sue parti. Ha bisogno di rifiatare, è in netta difficoltà.5,5: Immobile stacca alla perfezione in occasione dell'1-0, ma lui ha la colpa di dargli troppa libertà.5,5: rischia tantissimo nel primo tempo abbattendo Milinkovic-Savic al limite, essendo già ammonito. Il giallo pesa anche sulle scelte di anticipo e nella ripresa Gattuso è costretto a sostituirlo (10' s.t.6: prestazione sufficiente, ci mette il fisico in più occasioni).5: senza Insigne sembra quasi disorientato, non trova spazio per proporsi. Grave errore in occasione del 2-0, quando regala palla alla Lazio (19' s.t. Ghoulam 6: è un po' macchinoso però prova qualche spunto dal suo ingresso senza sbagliare tanto).5: ancora una volta la sua partita è sottotono. Troppi tocchi per giocare la palla ed è anche molto lento quando bisogna ripiegare.5,5: prova a fare da diga davanti la difesa ma non è abbastanza (19' s.t. Lobotka 5,5: non dà ordine al centrocampo del Napoli, lascia qualche buco di troppo).5: brutta prestazione, non si accende mai, proprio come contro la Sampdoria (10' s.t. Elmas 5,5: tanta voglia di fare ma zero sostanza. Non incide, non ci mette l'impronta).6: le sue accelerazioni creano qualche occasione per il Napoli, quando il polacco si accende c'è sempre la sensazione che possa accadere qualcosa.6: quando parte da sinistra non è pericoloso come sulla fascia opposta, ma i suoi strappi sono sempre un problema per la difesa della Lazio. Il vero guaio è l'infortunio che non fa ben sperare (29' s.t.6: in una gara virtualmente finita - complice un Napoli assente - si limita ai compiti di base).5,5: si batte lì davanti, cerca di creare gioco però una punta deve avere un po' di cattiveria e senso del gol, cosa che gli manca completamente.5: probabilmente il peggior Napoli della stagione. Gli infortuni e la squalifica incidono tanto, ma non devono diventare un alibi perché è mancato totalmente l'approccio mentale.