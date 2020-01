Napoli-Lazio 1-0



Strakosha 6: incolpevole sul gol di Insigne, con il 24 azzurro che trova un angolo che non può coprire. Bravo su Milik a metà ripresa, anche con un pizzico di fortuna



Luiz Felipe 5: saltato da Insigne in un fazzoletto in occasione del vantaggio azzurro, si mostra impacciato e statico. Alterna buoni interventi a qualche altro impaccio, soffrendo la serata di grazia di Insigne



Acerbi 6: ingenua l'ammonizione che prende al quarto d'ora, non c'era la necessità del fallo tattico, estremamente fortunato quando Massa lo grazia poco dopo da un secondo giallo che sembrava inevitabile. Disinnesca Milik, costringendolo spesso lontano dall'area



Radu 5.5: soffre gli ingressi di Callejon, non sempre pulito nelle chiusure viene sostituito (dal 25' st Patric 5: entra e regala a Milik il potenziale pallone del 2-0, lasciando un varco centrale quasi letale)



Lazzari 5: non trova nel primo tempo il modo per inserirsi. Nella ripresa qualcosa in più, ma senza esaltare, senza trovare quella forza per scardinare gli ormeggi partenopei. Coglie un palo con un tiro deviato da azione d'angolo



Milinkovic 6.5: gara complicata dall'espulsione di Leiva. Si fa in due, aiuta la difesa ed imposta, ma non può essere sempre lucido. Serve ad Immobile il pallone del pareggio che il compagno stampa sulla traversa



Leiva 4: se quella di Hysaj è una pesante ingenuità, la sua espulsione (dopo pochi minuti di superiorità numerica dei suoi) ha dell'incredibile, vista anche la razionalità e l'esperienza che possiede. Fallo tattico su Zielinski, giallo giusto, arbitro mandato a quel paese ed espulsione inevitabile, rendendo molto più complessa la gara dei suoi



Parolo 5.5: tanto sacrificio, poca lucidità. In inferiorità non è facile, ma non sempre trova il tempo della chiusura, filtrando non come potrebbe. Sfiora il pari nel finale di testa



Lulic 6: si vede molto più di Lazzari, prova a spingere fin quando le energie tengono (dal 31' st Jony sv)



Immobile 6: capita anche ai più grandi di sbagliare un rigore. Ad Immobile capita nella sua Napoli, al San Paolo: scivola sul dischetto e manda a lato. Prova a rimediare, ma la traversa gli dice no. Mette sempre in difficoltà Manolas



Caicedo 5.5: si procura il rigore fallito da Immobile, al quarto d'ora impegna Ospina, dimostrando una buona condizione. Si perde, però, con il passare dei minuti e viene sostituito (dall' 11' st Correa 6.5: ci mette tantissimo sprint e mette in grande difficoltà la difesa azzurra)



All.: Inzaghi 6: esce dalla Coppa Italia, ma la sua Lazio non demerita. Gioca ancora una gara tosta la sua squadra, non sempre gli episodi possono esser favorevoli