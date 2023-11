Lazio – Celtic 2-0: un brivido nel primo tempo, poi solo un paio di interventi per mettere in cassaforte il risultato: dialoga bene sulla fascia con Isaksen, con cui orchestra anche un efficace lavoro di pressing offensivo. Bravo pure a non far arrivare grossi pericoli dal suo lato.: nelle gerarchie di Sarri è l’ultima ruota del carro, eppure stasera ha dimostrato di avere personalità da vendere. Determinanti almeno un paio di interventi per tempo per bloccare sul nascere le ripartenze avversarie.: provvidenziale nel primo tempo con il recupero su Furuhashi. In generale non concede quasi nulla al centravanti del Celtic, ma con il pallone sbaglia qualche appoggio di troppo.: Si propone costantemente sulla fascia, ma non trova quasi mai i tempi giusti per rendersi davvero pericoloso. Bene in copertura su Yang.: vivace in entrambe le fasi. Presenza costante al limite dell’area avversaria, mette spesso in apprensione tutta la linea difensiva.: soffre più del dovuto le azioni di O’Riley e Bernanrdo, risultndto spesso falloso in zone pericolose per la difesa. (dal 32’s.t.: mette ordine dove e quando serve.): la sua batteria dura 60 minuti, nei quali dà energia e ritmo alla manovra laziale. Quando finisce e energie e inizia a sbagliare parecchi palloni il calo di tutta la squadra è fin troppo evidente. (dal 38’ s.t.: chance dall’inizio sfruttata bene. Si fa notare sin dai primi minuti con diverse iniziative personali in 1vs1. Peccato per il gol mancato in avvio di ripresa, ma recupera nel finale con due belle giocate con i quali innesca i gol di Immobile.: fastidioso come una pulce per i centrali difensivi del Celtic. Lotta su ogni pallone vagante e fa tanto movimento per allargare le maglie avversarie. (dal 15’ s.t.: tocca due palloni in area e fa due gol. Si caricca la Lazio sulle spalle risolvendo una partita che si stava facendo complicata.): al 10’ si divora un gol che sembrava fatto. Commette tanti errori che tarpano le ali alla manovra. (dal 15’s.t.innesca l’azione del vantaggio con un’apertura precisa su Isaksen.)All.: continua la crisi offensiva della sua squadra, ma almeno stasera si è vista una Lazio propositiva e arrembante fino alla fine. Risultato frutto della caparbietà (soprattutto di quella di Immobile) e di un atteggiamento che inspiegabilmente viene meno in Serie A: Hart 5,5; A. Johnston 5, Carter-Vickers 5, Scales 5,5, Taylor 5; McGregor 6, O'Riley 5,5, Paulo Bernardo 6 (dal 23’ s.t. Oh 5,5); Forrest 5,5 (dal 15’s.t. M. Johnston 6), Furuashi 5, Yang 5,5 (dal 42’ s.t. Turnbull sv) . All.: Rogers 5