Laporta a casa un'altra grande prestazione in. Rimane imbattuta nel girone F, rischiando anche di battere ilnel proprio stadio. Ai biancocelesti manca un solo punto per approdare agli ottavi di finale.: l’unico errore è il rilancio corto sul’1-0 del Dortmund, ma c’è un’evidente compartecipazione dei compagni che lasciano fare agli avversari ciò che vogliono. Per il resto lo spagnolo dà grande sicurezza.: partita in crescendo di un Patric che si comporta egregiamente contro clienti scomodissimi del calibro di Reyna, Reus e compagnia cantando.: altra conferma da parte di Hoedt. L’olandese in Champions sembra un veterano. Salva con due scivolate determinanti due azioni pericolose del Dortmund, da sottolineare la seconda su Bellingham al 59’.: ancora una volta Acerbi si conferma a suo agio sul centrosinistra. Attento dietro e spregiudicato sulle avanzate. Nel finale fa anche un movimento da grande attaccante, ma Witsel è attento.: il montenegrino continua a comportarsi bene in fase difensiva, ma un cross pericoloso è troppo poco per una squadra come la Lazio che necessita della spinta degli esterni.: lo stop causa Covid ha un po’ rallentato il Sergente, o meglio, così sembrava fino al 65’. Lì è arrivato il guizzo da fuoriclasse. Palla spostata a Schulz che lo prende in pieno: calcio di rigore. Al resto ci ha pensato Immobile. Anche se non al meglio, il serbo è comunque determinante. (: il Panterone entra e prende subito fallo. Come al solito capisce alla perfezione il compito assegnatogli da Inzaghi).: non la miglior partita del brasiliano in questa prima fase della stagione. L’ex Liverpool è parso un po’ sulle gambe. Lento in entrambe le fasi. Sul vantaggio del Dortmund esce male su Reyna. (: serviva corsa e l’ivoriano non si è tirato indietro, d’altronde è il suo forte).: non è facile trovare spazi in un centrocampo che pressa molto come quello del Dortmund, ma Luis Alberto in diversi casi ci riesce. Diversi filtranti interessanti e tanta corsa. ().: prova sicuramente migliore rispetto a domenica contro l’Udinese. L’esterno franco-algerino si fa anche vedere in avanti, soprattutto nel primo tempo, ma serve di più. (: ci risiamo. Entra lui e spinge più di Marusic e Fares in tutto il match).: anche stavolta il Tucu non è perfetto davanti al portiere. Al 20’ viene pescato in area alla grande da Immobile, ma calcia su Burki. Fa comunque un gran lavoro in pressing recuperando in tre casi la sfera sul giro palla avversario. (: appena entrato sembrava il solito Pereira delle ultime uscite, un po’ spaesato. Invece pian piano si accende. Gli avversari non lo prendono mai e al 93’ rischia di segnare una punizione sotto l’incrocio).: il bomber biancoceleste è tornato da capitano nel suo vecchio stadio e non ha perdonato. Gol su rigore, ma in almeno un altro caso Burki gli nega la doppietta. La Scarpa d’Oro è il vero e proprio trascinatore dei suoi nella seconda frazione.: lavoro incredibile di Inzaghi in Champions. Il tecnico piacentino è ancora imbattuto nel girone F. In due gare non perde con la squadra più forte del girone meritando anche qualcosa di più stasera. Manca una sola gara, e la Lazio la approccerà con due risultati su tre. Gli ottavi sono all’orizzonte, è il merito non può che essere soprattutto suo.Burki 6,5; Piszcek 6, Akanji 6, Hummels 6; Morey 6, Bellingham 6,5 (Witsel 6), Delaney 6, Guerreiro 7 (62’ Schulz 5); Reyna 5,5, Reus 5,5 (76’ Sancho 5,5), T. Hazard 6 (76’ Brandt 5,5). All. Favre 6