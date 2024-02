Lazio, le pagelle di CM: Isaksen illude, Luis Alberto fa un disastro

Tommaso Fefè

Lazio –Bologna 1-2





Provedel 5: colpevole, in concorso con i compagni, sull’errore collettivo in impostanzione che porta al gol di El Azzouzi.



Marusic 5: nei primi 45 minuti dialoga bene con Felipe Anderson. Nella ripresa crolla fisicamente e non ne azzecca più una, compreso l’anticipo bucato su Kristiensen sul gol del vantaggio di Zirkzee.



Gila 6,5: interviene dove può, ovunque c’è da mettere una pezza. Non può fare molto di più se i suoi compagni di reparto passeggiano.



Patric s.v.: paga le condizioni precarie sue e del terreno di gioco con un infortunio al primo contrasto (dal 10’p.t. Casale 5: ci mette una vita a leggere la situazione di pericolo sull’errore dei compagni e infatti tiene in gioco lui El Azzouzi sul gol del pari. Lento in chiusura anche sulla rete di Zirkzee.)



Lazzari 5,5: arriva spesso sul fondo ma i cross azzeccati in proporzione alle chance avute sono sempre troppo pochi. (dal 31’ s.t. Pellegrini 5: non riesce a dare supporto all’attacco.)



Luis Alberto 4: disastroso l’errore a fine primo tempo che porta al pari del Bologna. In generale sono pochi i palloni azzeccati oggi. (dal 31’s.t. Kamada 5: nessuno si è accorto che sia entrato)



Cataldi 5,5: qualche imprecisione di troppo, in particolare nelle giocate in verticale. Nel secondo tempo finisce la benzina e non riesce più a fare filtro lì in mezzo.



Guendouzi 6,5: fa perdere il conto dei palloni che recupera in ogni zona del campo. È contemporaneamente interditore e rifinitore.



Isaksen 7,5: inizia e finisce l’azione dell’1-0 con la cattiveria agonistica che gli era mancata in passato. Sfiora pure la doppietta. La sua velocità è un pericolo costante per tutta la difesa del Bologna. (dal 19’s.t. Pedro 5,5: qualche accenno di giocata si è visto. Ma troppo poco per essere davvero incisivo.)



Immobile 7: generosissimo sull’1-0. Non subisce fisicamente il mismatch con Beukema ed è bravo a non farsi mai irretire dai centrali avversari. (dal 19’s.t. Castellanos 5,5: prova a ridare vitalità al reparto dopo un avvio di ripresa sottotono rispetto al primo tempo. Gioca però sempre spalle alla porta senza essere davvero pericoloso.)



Felipe Anderson 5,5: parte bene, con tanti movimenti incontro al pallone che fanno saltare le marcature avversarie. Si spegne nella ripresa.





All. Sarri 5: gestione rivedibile delle risorse a disposizione, al netto delle tante assente. Anche il Bologna aveva giocato in mezzo alla settimana, ma ha retto per 90 minuti il campo. La Lazio invece è crollata nella ripresa. I cambi di Isaksen e Immobile hanno spento definitivamente la squadra. 9 sconfitte in campionato sono troppe per considerarlo esente da colpe.