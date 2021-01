Atalanta-Lazio 3-2



Reina 6: para su Palomino, pronto, ma poi fa andare a segno Djimsiti. Salta con prontezza riacciuffando la sfera inzuccata da Romero, ma anche Malinovskyi lo batte. Intuisce l’angolo giusto sul tiro dal dischetto di Zapata ed è abile a trattenere la sfera e tenere aperto il match.



Patric 5,5: fatica molto su Malinovskyi, per fermarlo prende giallo e il mister lo leva.



(Dal 1’ s.t. Parolo 6: annulla Muriel in un paio d'occasioni, poi tenta il pari in area).



Hoedt 4: dovrebbe essere una calamita su Muriel, ma gli lascia fare quello che vuole e sull’assist del 2-2 viene ubriacato e saltato dal colombiano. Non ne fa una giusta, prima Romero gli soffia la sfera sul più bello concedendo il tris a Miranchuk, poi frana su Zapata regalando un rigore e la possibile chiusura del match. Malissimo.



(Dal 26’ s.t. Immobile 6: tenta di far piovere qualche cross in area piccola, ma i compagni non raccolgono).



Acerbi 7: contiene bene Miranchuk, che è ciò che più gli chiede Inzaghi. Fa tutto lui in difesa, i suoi rischiano subito il raddoppio ma lui interviene pronto su Gosens. Propositivo anche in attacco, è l’unico a impegnare Golllini. E parte infatti da lui la sponda larga e precisa sul secondo palo per la zucca di Muriqi. Fa tutto lui, re incontrastato della gara, percorre km, anticipa Pessina e salta tutta la difesa nerazzurra insaccando a colpo sicuro. Continua a crederci per tutta la ripresa, non si ferma mai. Il migliore.



Marusic 6: soffia la sfera con facilità imbarazzante a Malinovskyi che però non riesce a fermare davanti alla porta per il 2-2.



Milinkovic-Savic 5: si lamenta con l’arbitro più che giocare, marca Pessina ma quando prova a guadagnare metri non riesce a ingannare Maehle sulla fascia. Il neo acquisto dell’Atalanta lo salta ripetutamente.



Escalante 5: rischia nell’offrire a Miranchuk sul piatto d’argento una sfera in area piccola, poi duella con l’altro 18 di marca nerazzurra ma non sempre ne esce vincitore. Rincorre Miranchuk invano, il russo lo anticipa e firma il sorpasso.



(Dal 17’ s.t Correa 6: fa il suo ma si vede poco, Inzaghi gli chiedeva di più).



Akpa Akpro 6: pressa Malinovskyi, ma gli concede di battere punizioni pericolose al limite dell’area. Gosens spegne sul fondo le sue fiammate in area piccola che non si fanno desiderare per tutta la gara. Propositivo ma gli manca il guizzo.



Fares 5: Maehle è dinamico e più veloce di lui, è costretto a regalare corner e a prendere giallo per fermarlo.



(Dal 1’ s.t. Lazzari 6,5: entra subito in partita, ottiene fallo da ultimo uomo lasciando i nemici in 10 e guadagnando una bella punizione. Tenta di infastidire Gollini, bene, serviva anche nel primo tempo).



Pereira 5: abbattuto da Romero, ha pochi margini di manovra. L'argentino continua a negargli la gioia del gol e lui non riesce a prendergli le misure.



(Dal 36’ s.t. Lulic 5,5: corre dietro a Pessina e Gosens senza riucire a frenare né l'uno né l'altro).



Muriqi 6,5: sulla traiettoria del primo gol nerazzurro, regala la sfera a Djimsiti per l’esultanza e dall’altra parte del campo non fa meglio dimenticando gli occhiali quando tira in porta. Li ritrova al 17’ p.t., in cielo, quando svetta su Palomino nel duello aereo e incorna alle spalle di Gollini. Primo gol in biancoceleste per lui. Stupendo il cross per Pereira lanciato in rete, che riesce a scorgere con un occhio. L'unico, insieme ad Acerbi, a tenere impegnato Gollini.





All. Inzaghi 5,5: la sua Lazio dopo il gol si risveglia e mette la freccia per il sorpasso ma lui toglie i due ammoniti mettendoci davvero troppo a privarsi del peggiore, Hoedt e a inserire Immobile.