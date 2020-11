non ha particolari colpe sui tre gol subiti, le responsabilità sono più che altro dei suoi difensori. Parate vere non è mai chiamato a farne.spesso in difficoltà quando viene puntato dai giocatori del Torino. Viene graziato dal direttore di gara che non considera falloso un suo intervento in area su Verdi sul 2-1. Una decisione molto dubbia da parte dell’arbitro.: dorrmita clamorosa da parte del difensore olandese sul gol del momentaneo 3-2 del Torino. Il difensore si fa portare via il pallone da Lukic in area di rigore dal centrocampista serbo che poi batte Reina Il suo errore poteva costare molto caro alla Lazio.: non è neppure lui nella sua miglior giornata, anche se tra i tre difensori della Lazio schierati quest’oggi da Inzaghi è quello che fa meno peggio. La sua prestazione non può però essere considerata sufficiente.: quello di esterno destro a tutto campo non è esattamente il suo ruolo naturale, lo spagnolo riesce comunque a giocare una gara sufficiente. Serve l’assist per il momentaneo 0-1 e successivamente sfiora anche la rete.: è tra i migliori in campo nella Lazio. Con i suoi inserimenti mette spesso in difficoltà i difensori del Torino, ma ha soprattutto il merito di riportare in parità la partita a inizio secondo tempo con una punizione che beffa Sirigu sul suo palo.non un gran primo tempo per Parolo che, all’intervallo, viene richiamato in panchina da Simone Inzaghi. Il numero 16 della Lazio si vede poco in mezzo al campo.(dall’1’ s.t.: buon impatto sulla partita, con il suo ingresso in campo la Lazio prende nelle proprie mani le redini della partita).: è bravo nel trovare l’angolino basso e trafiggere Sirigu in apertura match, poi è però ingenuo nel commettere il fallo da rigore su Belotti, che consente al Gallo di andare sul dischetto e portare sul 2-1 il Torino.(dall’1’ s.t.anche lui ha un buon impatto sulla partita, sfiora anche la rete del 3-2 ma Vojvoda respinge la sua conclusione sulla linea a Sirigu battuto)troppo discontinuo nel corso della partita. Alterza alcuni buoni spunti a momenti in cui sembra uscire dalla partita. L’impegno però non manca e alla fine, quando è richiamato in panchina, esce stremato.(dal 36’ s.t.: nel primo tempo si vede poco il numero 11 della Lazio che, così come tutta la Lazio, cresce nel secondo tempo. Da un giocatore con le sue qualità è lecito però aspettarsi ben d più.(Dal 28’ s.t.: regala un’incredibile vittoria alla Lazio risolvendo una mischia nell’area del Torino al 98’)è la prima volta che Inzaghi lo schiera titolare ma il centravanti kosovaro non riesce a sfruttare al meglio l’occasione avuta. Viene ben presto ingabbiato dai difensori avversari e non riesce mai a entrare realmente in partita.(dall’11’ s.t: si procura e poi trasforma il calcio di rigore che in pieno recupero permette alla Lazio di trovare il 3-3): è stata una settimana molto complicata per la Lazio che a Torino mostra però di aver un gran carattere e di non essere mai doma. Dopo aver subito il 3-2 in seguito a una dormita difensiva, in pieno recupero riesce incredibilmente a ribaltare il risultato. Il tecnico azzecca tutti i cambi.