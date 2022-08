Lazio-Bologna 2-1: esordio da incubo. Per un ingenuità con le mani fuori area lascia in 10 i suoi dopo 4 minuti.: costretto ad affondare meno del solito, quando lo fa è una spina nel fianco. È grazie a lui se il secondo tempo si gioca in parità numerica e sempre da lui nasce l’autorete del pari. (dal 37’s.t.: nel primo tempo lavora poco. Nel secondo fa a spintoni con Medel su ogni palla inattiva, ma l’arbitro grazia entrambi.: subito leader della difesa. Parla molto con i compagni e li guida nei movimenti, nonostante sia lui il nuovo arrivato.: come Lazzari dall’altra parte, anche lui può spingere poco per non sbilanciare la squadra in 10. In più, dal suo lato i compagni ci vanno di meno. Bene comunque in copertura.: nessuno a maggio si aspettava di rivederlo in campo ad agosto all’Olimpico. Lui invece è sempre lì a dominare in mezzo al campo. A maggior ragione in inferiorità numerica. (dal 37’s.t.: con i piani di gara stravolti, non era facile trovare da subito i ritmi giusti. Ci prova ma la manovra tra i suoi piedi è troppo lenta. (dal 19’: altro piede, altro passo, altra qualità con lui in campo): paga lui con la sostituzione la sciocchezza di Maximiano (dal 4’ p.t.: Esordio imprevisto. Fa due miracoli in 10 minuti. Non può nulla sul rigore, ma la prestazione è di chi vuole prendersi presto la maglia da titolare): Deve giocare 10 metri più indietro del solito per riuscire a prendersi il pallone e finisce imbrigliato tra le maglie dei bolognesi. (dal 37’s.t.: giocare in 10 costringe i compagni ad abbassarsi e lui rimane isolato lì davanti. Poi ha mezza palla giocabile in area e tanto gli basta per ribaltare il match.: Scala mezzala dopo 4 minuti e si trova come un pesce fuor d’acqua. Si fa beffare da Sansone in occasione del rigore. Confusionario e poco concreto.: Le idee di gioco ci sono. Le gambe e la lucidità non ancora. Certo che giocare in 10 tutto il match avrebbe messo in difficoltà chiunque. La sua Lazio però non molla e ribalta il match.