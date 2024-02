Lazio, le pagelle di CM: Lazzari dorme, Immobile quasi la riapre!

Marina Belotti

Atalanta-Lazio 3-1



Provedel 5,5: Gila e Romagnoli non lo aiutano a impedire a Pasalic di vedere lo specchio, ma poi non arriva su nessuna intuizione nerazzurra



Lazzari 5: De Ketelaere lo supera con troppa facilità



Romagnoli 5: colpevole sul gol di Pasalic, non si riprende più



Gila 5: non riesce a contenere il tridente offensivo, prova un po' con tutti con scarsi risultati



Marusic 5: duella con Miranchuk e ne esce sconfitto, poi regala anche il rigore



Guendouzi 6: padroneggia il centrocampo e innesca buone ripartenze



Rovella 5: si arrovella per contenere De Ketelaere ma non ci riesce



Luis Alberto 5,5: punizione di poco alta, meglio l’asse con Felipe Anderson che però non è concreto



Isaksen 6: prova a superare Ruggeri e Djimsiti in un paio di occasioni ma i tiri non sono precisi



Castellanos 5: Kolasinac e Pasalic lo contengono da una parte all’altra dell’area



Felipe Anderson 6: parte arretrato per sbucare in attacco all’ultimo passaggio e così beffa Holm. Costretto a salvare sulla linea il guizzo di Scalvini.



All. Sarri 5: lascia in panca Immobile e alla fine si rivela il suo più grande errore.



Casale 5: non migliora la fase di contenimento



Vecino 5: troppi errori



Pedro 5: scompare dopo poco essere entrato



Immobile 6, 5: in pochi minuti entra e segna, poi sfiora il bis. Fosse stato in campo dal 1'...