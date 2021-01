Parma-Lazio 0-2Reina 6,5: una gran parata sul colpo di testa di Cornelius e diverse uscite preciseL. Felipe 6,5: sul centrodestra controlla senza problemi le incursioni di Gervinho, prende una pallonata da Kurtic che non gli condiziona più di tanto la garaAcerbi 7: mai in difficoltà con gli attaccanti del Parma, un’altra grande prova del difensore biancocelesteRadu 6: si fa ostacolare da Cornelius sul colpo di testa dell’attaccante, poi parato da Reina; il Parma poi non mette quasi mai in difficoltà la difesa della LazioLazzari 7,5: spinta continua sulla destra e diversi cross pericolosi in mezzo all’area; assist decisivo per Luis Alberto(Dal 39’ s.t. Patric sv)Milinkovic-Savic 6,5: serve uno splendido assist con un tocco sotto per lo 0-2 della LazioLeiva 6: è il faro della Lazio in mezzo al campo; molti dei palloni buoni per andare a rete partono dai suoi piedi(Dal 25’ s.t. Pereira 6: una gran palla per Immobile appena entrato)L. Alberto 6: diversi passaggi sbagliati che favoriscono in più di una occasione le ripartenze ducali ma poi trova il gol del vantaggio finalizzando una bella azione in contropiede(Dal 19’ s.t. Akpa Akpro 6: aggiunge tecnica e rapidità al centrocampo negli ultimi venti minuti)Marusic 6: quando va al cross arrivano sempre palloni buoni in mezzo all’area; tenta anche la conclusione a rete, respinta dalla difesa crociata(Dal 39’ s.t. Anderson sv)Caicedo 7: quando tocca palla crea sempre un’azione pericolosa, realizza il raddoppio dopo una splendida azione(Dal 25’ s.t. Cataldi 6: tecnica in mezzo al campo e bel palleggio per cercare lo spunto in profondità)Immobile 6: sfiora un gran gol con una conclusione da fuori area, cerca il pallone anche sulla trequarti per far salire la squadraAll. Simone Inzaghi 7: la sua squadra cerca e ottiene una vittoria importantissima attraverso il bel gioco