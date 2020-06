dopo pochi minuti viene trafitto dal rigore di Belotti, poi vive una serata piuttosto tranquilla in cui si deve occupare solo dell’ordinaria amministrazione. Non è mai chiamato a compiere vere e proprie parate.: è autore di diversi duelli fisici che spesso riesce a vincere contro gli attaccanti del Torino. Buona la sua prestazione.(dal 44’ s.t.comanda bene la linea difensiva biancoceleste. Belotti potrebbe essere un cliente difficile da gestire ma il Gallo non riceve praticamente mai palloni giocabili e questo facilita la serata del centrale della Lazio.fa valere tutta la propria esperienza in fase difensiva, non concede praticamente nulla agli attaccanti avversari.: non è nella sua giornata migliore il numero 29 biancoceleste. Contro Aina quest’oggi non riesce a far valere la sua grande velocità, il terzino del Torino riesce a contenerlo bene tanto che il laterale fatica ad arrivare al cross.(dal 44’ s.t.v): con i suoi inserimenti in fase offensiva crea diversi problemi alla difesa del Torino. Nel secondo tempo solo una grande parata di Sirigu gli nega la gioia del gol. Poco male perché poi la palla arriva a Parolo che la scaglia in rete.: partita di quantità per il centrocampista della Lazio arricchita dalla conclusione dal limite che nel secondo tempo batte Sirigu e permette ai biancocelesti di passare in vantaggio. Il gol è un premio meritato per la sua prestazione.a centrocampo è autore di diverse giocate di qualità. Non sbaglia praticamente una giocata quando ha la palla tra i piedi, da segnalare anche l’assist perfetto per Immobile nell’azione del gol dell’1-1.: De Silvestri non gli dà molte preoccupazioni in fase difensiva, è così che il numero 22 bianconceleste può preoccuparsi principalmente di spingere e creare problemi sulla corsia di sinistra al Torino. Compito che riesce a svolgere bene.(dal 14’ s.t.: entra bene sulla fascia destra, vince il duello con Ansaldi e ha anche il merito di dare il via all’azione del 2-1 biancoceleste): si vede poco quest’oggi l’attaccante ecuadoriano. Nel primo tempo da annotare solamente il fallo che Massa sanziona con un cartellino giallo molto pesante, che gli farà saltare la prossima partita.(dal 14’ s.t.entra bene in partita.): la sua partita inizia come peggio non potrebbe: provoca il fallo da rigore che permette al Torino di passare in vantaggio e riceve un cartellino giallo molto pesante che non gli permetterà di giocare la prossima partita. Si fa però perdonare con il gol dell’1-1.la Lazio mostra un grande carattere, reagisce subito dopo la rete subito, nella ripresa ribalta il risultato e continua ad attaccare fino al 95’. Tre punti importantissimi per continuare a cullare il sogno scudetto.