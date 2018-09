Lazio- Frosinone 1-0



Strakosha 6,5: Poco impegnato, praticamente si gode un supplemento di vacanze. Finalmente porta inviolata, era ora, ma che fatica.



Wallace 6: Nel primo tempo cade come se lo avessero abbattuto per un cambio di direzione del pallone, sembra sempre in anticipo su Perica, poi buca un intervento orrendo, mandandolo praticamente in porta. Risulta difficile giudicarlo: riesce a fare cose anche discrete, per poi rovinare tutto con giocate e movimenti picassiani.



Acerbi 6,5: Autoritario, attento, deciso: è il leader difensivo, si muove bene, sbaglia pochissimo. Una specie di certezza, sembra sia a Roma da sempre.



Radu 6,5: Aiuta nell'impostazione bassa, fa partire molte occasioni da gol, un paio di chiusure evitano guai peggiori. Una buona partita.



Marusic 6: Nel primo tempo non c'è, o meglio: figura sulla distinta, ma non in campo. Si innervosisce un po', ingenuamente, a vantaggio ottenuto, ma evita sanzioni disciplinari.



Parolo 6: Suo il palo che fa tremare la porta di Sportiello, suo il primo giallo biancoceleste, forse per il nervosismo post-gol mangiato. Corre molto, come sempre del resto.



Leiva 6,5: Lui è l'ordine, prova a giostrare davanti alla difesa, predica calma e giostra i ritmi. Prestazione di ordinaria bravura.



Milinkovic 6,5: Segna subito, ma il gol gli viene annullato. Inspiegabile come abbia fatto a mangiarsi il gol dopo l'1-2 micidiale con Immobile (rivedendola troppe volte c'è il rischio di andare in analisi). Poi cresce, in collaborazione con Lulic diventa il più pericoloso, con un paio di conclusioni a cui manca solo il gol per essere perfette. Ritrova il feeling con Luis Alberto, i due si cercano, si annusano, dalla loro efficacia dipende molto.

(Dall'81' Murgia. s.v.)



Lulic 7: Dalla sua parte Liis Alberto e Milinkovic fanno densità, consentendogli di sfornare i cross per il palo di Parolo e per il tap-in sbagliato da Immobile. Uno dei più positivi e interventisti in casa Lazio.



Luis Alberto 6,5: Nel primo tempo non riesce ad esprimersi, singhiozza, fa poco, poi di rabbia e e orgoglio scaraventa nella porta di Sportiello il primo gol Lazio. Esultanza rabbiosa di tutta la rosa, un gol pesantissimo.

(Dal 90' Badelj)



Immobile 5,5: Si divora un'occasione clamorosa nel primo tempo, ad un metro dalla porta, partecipa alla costruzione della manovra, si muove molto ma sembra inceppato. Lo stadio gli tributa comunque un caloroso applauso.

(Dall'85' Caicedo s.v.)





All. Inzaghi 6,5: La sua Lazio ha la necessità di ritrovare punti e sorriso dopo 2 sconfitte in questa stagione. Dalla sua esultanza si capisce tutto il peso dei giorni passati (che non devono essere stati piacevolissimi. Segue tutta la partita in piedi, la sua Lazio non vinceva dal 29 aprile (5 partite): lui insiste con i suoi titolari, che lo ripagano e gli regalano i primi 3 punti (con qualche sofferenza di troppo). La gestione dei cambi lascia a desiderare.