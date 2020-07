Sempre molto reattivo fino al gol, viene sorpreso da una deviazione che lo manda fuori giri. Perde tempo alla fine, e sono secondi benedetti.Si fa subito riconoscere con intervento bruttarello ad inizio partita, ma lavora bene, attento, con buona precisione in impostazione.Di nuovo al centro dopo l'erroraccio di Torino, è forse il migliore a difendere con la mani dietro la schiena. Fa una partita ordinata.Come terzo di sinistra si inserisce bene, sembra in buona forma, poi si fa male in uno scontro fortuito con Rog e fa tremare Inzaghi. Solida prova come sempre.Come sempre grande intensità e incisività, sfiora anche il gol in un paio di occasioni. Prende un giallo che gli fa saltare il prossimo incontro, ed è una brutta notizia: è sempre uno dei migliori.(Dal 12' st Marusic s.v.)Fino a quel momento opaco, poi tira fuori dal cilindro un gol da fuoriclasse assoluto. Non è un tiro quello, è un missile teleguidato. Vale da solo il prezzo del biglietto.Molto presente, corre tanto, si sbatte, fa tanta legna, corre tanto e intercetta palloni a volontà. Una buona prova, tutto cuore.Torna disponibile, la Lazio ha bisogno della sua leadership tecnica: alcuni tocchi sono quelli a cui ci ha abituati, d'alta scuola. Cragno gli nega il gol due volte, ad un certo punto ci prova da tutte le posizioni, quasi piccato dalla negazione. Si rifà con il solito assist sull'asse con Immobile.(dal 45' st Cataldi s.v.)Ha un buon sinistro, si sa, si propone molto, lotta. Colpo di tacco in area di rigore della Lazio da infarto, ma nel complesso fa una prova discreta.(Dal 12' st Lukaku s.v.): Duetta con Immobile, un fallo su di lui non sanzionato fa ringhiare Acerbi contro l'arbitro Piccinini. Boa centrale, difende, lotta, prova a imbeccare Immobile spesso. Un paio di giocate d'alta scuola.(Dal 19' st Correa s.v.): Nonostante un Super Cragno che prova in tutti i modi a fermarlo (almeno due volte in maniera clamorosa) trova la rete n.31, a coronamento di una buona prestazione.(Dal 45' st Adekanye s.v.)La sconfitta della Juve contro l'Udinese aumenta i rimpianti: la Lazio sembra tornata quella bella, frizzantina, con un bel gioco e gamba. Vittoria meritata, Champions in ghiaccio, come obiettivo minimo riportare i biancocelesti dopo 13 anni nell'Europa che conta non è affatto male.