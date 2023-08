: poco impegnato ma poi subisce l’onta del Lecce nel finale: sulla coscienza il mancato passaggio per Zaccagni da solo in area, per il resto poche sbavature(27’st: si fa vedere solo per il giallo subito): poche sbavature ma anche lui macchia la prestazione nel finale turbolento: non chiude sui due gol del Lecce: prova qualche incursione sulla fascia ma senza eccellere, soffre le ali offensive.: qualche inserimento in area, deve ancora integrarsi e si vede.(10’st: cerca di dare densità, nulla di più): viene limitato in regia, si perde nella ripresa(44’st: è lui ad illuminare la squadra, come sono illuminanti le sue giocate compreso l’assist per Immobile: si divora la rete del raddoppio, esce appena dopo(10’st: qualche spunto e un’ammonizione, non un gran debutto)+: l’unico e il solito a finalizzare ma non basta, ha anche alcune occasioni per chiudere la partita: non sempre efficace con le sue giocate, fa il minimo indispensabile(27’st: prima del gol di Immobile la squadra cerca di costruire ma senza mai arrivare alla conclusione ma all’improvviso i soliti Luis Alberto – Immobile confezionano il vantaggio. I biancocelesti sembrano in controllo ma, tra un’occasione sprecata e l’altra, arrancano nella ripresa dando l’impressione di poter subire il gol e ne arrivano persino due come nella scorsa stagione. Inizio con i fantasmi del passato che portano ombre nel presente.