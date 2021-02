Nonostante qualche difficoltà e un paio di ripartenza fallite nel finale labatte la. Tre punti importantissimi assicurati dalla coppia. Ecco i voti loro e del resto dei compagni.: non la sua migliore prova sia con i piedi che sulle uscite, ma il portiere spagnolo riesce a portare a casa il suo sesto clean sheet stagionale.: il difensore spagnolo è il peggiore della sua retroguardia. Distratto si fa saltare spesso dal rispettivo avversario e fa sempre fallo.: in un paio di occasioni il Leone biancoceleste si fa anticipare da Quagliarella e in una gli regala anche una palla gol. Nella seconda frazione cresce a contribuisce in prima persona ad arginare i tanti traversoni della Samp.: qualche difficoltà in fase di impostazione ce l’ha avuta sul centrosinistra poiché destro. L’argentino è stato molto ordinato, ma all’82’ rischia molto con un fallo dubbio su Quagliarella in area.: buona prova da parte dell’esterno destro montenegrino. Bene in fase difensiva, ma anche in attacco si fa vedere mettendo un cross al bacio in area al 67’ sprecato malamente da Muriqi.: solita prova dominante del serbo. Fa la voce grossa in entrambe le fasi e trova il suo settimo assist stagionale. L’unica macchia è un clamoroso errore davanti ad Audero al 92’: anziché calciare cerca Muriqi coperto da Colley.: partita di grande sostanza del brasiliano che raramente va in difficoltà sulle avanzate della Sampdoria. (Al 63’: prende il giallo che gli farà saltare il prossimo match, ma il suo ingresso in campo è comunque positivo).: nettamente il migliore in campo dei suoi. Il Mago oltre al settimo gol della sua stagione è una spina nel fianco degli avversari. Inzaghi gli risparmia l’ultima mezz’ora. (Al 63’: sotto porta l’attaccante kosovaro ancora stenta. Sfrutta il fisico nel finale per tenere palloni importanti).: la sufficienza è più per fiducia che per quanto visto. Non è stato il suo miglior primo tempo di sempre per il capitano biancoceleste, ma a 381 giorni dalla sua ultima partita da titolare era difficile aspettarsi la dinamicità dei bei tempi. (Al 55’: il franco-algerino fa un paio di strappi importanti. Entra concentrato).: lontano dalla porta il Tucu si destreggia bene, ma è in fase offensiva che serve il suo apporto e l’argentino sembra sempre più annebbiato. Serve decisamente qualcosa in più. (Al 55’: qualche errore in fase di impostazione. L’ivoriano corre sempre per due, ma oggi non è subentrato come al solito).: festa sul campo rimandata. Nel giorno dei suoi 31 anni il bomber biancoceleste fa una gran fatica contro la retroguardia blucerchiata. (All’86’).: l’obiettivo del tecnico piacentino era quello di vincere e i tre punti sono arrivati. Anche oggi però con i cambi Inzaghi è un po’ precipitoso. Non tanto Leiva, ma Luis Alberto qualche minuto in più dava l’impressione di poterlo fare. Nel finale i biancocelesti hanno sofferto tanto e un po’ di qualità avrebbe fatto comodo.