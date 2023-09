Napoli-Lazio 1-2Lazio:: gran parata su Kvara al 21', beffato sul gol di Zielinski dalla deviazione di Romagnoli.: è duro il compito di arginare Kvara ma lui non sfigura affatto. Anzi, le chiusure sono sempre puntuali.: prova di sostanza lì dietro, non concede mai un centimetro a Osimhen.: sfortunato ma determinante il suo tocco sul gol di Zielinski che manda fuori tempo Provedel. Nel complesso, però, lavora d'esperienza senza sbagliare.: qualche problema quando arrivano Politano e Di Lorenzo dalle sue parti, ma non commette veri errori (35' s.t.: giocate sempre pulite lì in mezzo al campo, permette alla squadra di uscire con precisione. Poi segna il gol vittoria con un inserimento perfetto e il mancino che si infila alle spalle di Meret (20' s.t.: esordio super positivo. Dopo qualche minuto dal suo ingresso lancia in porta Zaccagni che segna, ma la rete è annullata per fuorigioco. Poi troverebbe anche il gol personale, non convalidato sempre per offside. Sarri ha una grande risorsa in più).: lancia l'azione del vantaggio Lazio con una bella palla in profondità per Felipe Anderson.: se viene chiamato Il Mago un motivo ci sarà e questa sera lo dimostra ampiamente. Gol di tacco che sblocca la gara, giocate di un tasso qualitativo elevatissimo e sul 2-1 fa un velo geniale per Kamada.: fa ammattire Olivera che non lo tiene mai. Va via in dribbling costantemente e trova due assist che fanno la differenza (36' s.t.).: non si vede praticamente mai (49' s.t.).: primo tempo complicato, Di Lorenzo non lo fa passare mai. Nella ripresa ha più spazio e lo sfrutta ma per due volte i gol della Lazio sono annullati per fuorigioco da parte sua (48' s.t.).: dopo la vittoria dello scorso anno, si ripete al Maradona contro la sua vecchia squadra. E lo fa dopo aver raccolto zero punti in due partite. Un successo importante, trovando giocatori di un certo spessore come Luis Alberto e Felipe Anderson, a cui si devono aggiungere Guendouzi e Kamada. La Lazio ora può iniziare il suo vero campionato