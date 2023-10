Provedel 6: l’unico vero spavento è quando calcola male un lancio lungo del Sassuolo e la prende appena fuori dall’area con le mani. O almeno, così pare a Di Bello, che prima lo espelle poi ritira il cartellino…Lazzari 6,5: impegnato da Laurienté, spinge un pochino meno del solito. Si immola su gran botta di Berardi dal limite, sacrificio prezioso.Patric 6,5: aggressivo su Pinamonti e pronto a raddoppiare Laurienté.Romagnoli 6,5: guida la linea con sicurezza notevole e la tiene sempre altissima, senza paura.Marusic 6,5: riesce a controllare uno stanco Berardi. Solido.Guendouzi 6,5: il pressing alto su Ferrari della mezzala destra francese sorprende il Sassuolo, che non riesce a costruire. Oscurato il colosso Racic.(66’ Vecino 5: fa in tempo a mangiarsi un gol clamoroso).Rovella 5,5: è il meno preciso dei tre centrocampisti titolari, infatti è il primo a uscire (ammonito).(53’ Cataldi 6,5: ordine e pulizia. Splendido il palo pieno colpito dal limite).L.Alberto 7,5: probabilmente il migliore in campo. In forma strepitosa, ruba palla a Tressoldi nell’azione del primo gol e segna il raddoppio con un tocchettino dei suoi a due passi da Consigli.(78’ Kamada sv)F. Anderson 7: a fine primo tempo costringe Dionisi a cambiare le marcature. Pedersen non gli sta dietro.Castellanos 6,5: ci mette tanta voglia e tanta foga, ma ha anche qualità negli appoggi. Suo l’assist per Felipe Anderson.(78’ Immobile sv)Pedro 6,5: indemoniato pure lui, sprizza volontà da tutti pori. Importantissimo nel primo pressing, vedi il break dell’uno a zero, quando si avventa sul pallone con Luis Alberto e Castellanos.(53’ Zaccagni 6,5: dà il cambio a Pedro a inizio ripresa e per Toljan continuano i dolori…)All. Martusciello 7,5: la Lazio va talmente forte che la tecnica del Sassuolo sparisce. Impressionante l’intensità degli uomini di Sarri (squalificato).