Labatte ilcon i colpi dei suoi due top player in assenza di. Ovviamente si tratta di. La squadra ditorna a vincere in campionato e ora si catapulterà con la testa al match di mercoledì contro il: dopo un inizio incerto il portiere spagnolo cresce e nel secondo tempo si esalta su molti tiri da fuori del Bologna. Peccato per il gol finale di De Silvestri che gli nega l’imbattibilità.: partita senza troppe sbavature da parte di Patric. Probabilmente sul finale poteva essere più incisivo sul cross di Soriano che porta all’assist di Santander per De Silvestri.: altra buona prova per il centrale olandese. Eccede con la fiducia nei propri mezzi in un solo caso e prende il giallo. Per il resto pochi errori.: il Leone non delude neanche stasera. Ormai ci sta prendendo gusto come terzo di sinistra.: nessun picco e nessuna sbavatura in una gara che per il montenegrino dura poco più di 42 minuti. (: si vede che è appena rientrato l’esterno italiano. Non spinge molto, ma fa il suo dovere sull’out di destra).: non male l’esordio dal 1’ con la maglia della Lazio per Akpa Akpro. Il centrocampista ivoriano si fa notare sia in fase di interdizione che in fase di conclusione, ma stavolta arriva meno lucido rispetto alla sfida col Dortmund. Per lui 90 minuti oggi.: i dolori al ginocchio si fanno sentire a distanza di tre giorni. Così, per non rischiare nulla, il brasiliano esce al 42’. Guai a compromettere la partita in Champions. (: sostanzialmente ordinato nella gara del suo rientro. Inzaghi lo sostituisce al 79’). (: sostanzialmente il discorso è lo stesso di martedì sera: serve ordine nel finale e Inzaghi sceglie lui. Peccato che il centrocampista si perde la marcatura di De Silvestri sul gol ospite).: non ha giocato la stessa gara sontuosa contro il Dortmund, ma anche stasera il Mago ha illuminato il campo. Solamente lui crea pericoli dalle parti di Skorupski nella prima frazione. Nel secondo tempo recupera palla su Danilo, si invola verso l’area, tunnel a Svanberg e bordata sotto la traversa per l’1-0 da vero fuoriclasse con tanto di esultanza polemica. ().: finalmente arriva l’assist dell’ex Spal. L’algerino compie una partita sostanzialmente equilibrata e al 76’ con un’acrobazia si inventa l’assist per il 2-0 di Immobile.: Il Tucu sonnecchia un po’ nel primo tempo. Nella seconda frazione (si cambia anche gli scarpini) e diventa imprevedibile fornendo assist succulenti ad Akpa Akpro e Acerbi. (: l’attaccante kosovaro sta migliorando, ma atleticamente non è ancora in forma si vede. Prende fallo e crea scompiglio in area al gol di Immobile).: torna al gol in campionato anche il bomber biancoceleste. Immobile ci crede fino all’ultimo sull’acrobazia di Fares e di testa batte Skorupski. Gol determinante ai fini del risultato. Il solito Ciro decisivo.: senza Milinkovic e con buona parte della squadra titolare affaticata (Leiva e Marusic su tutti) Inzaghi ottiene quello che voleva. Il turnover, anche se non massiccio, ha pagato: +3 e testa al Bruges.