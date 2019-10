Fiorentina-Lazio 1-2



Strakosha 6: Sostanzialmente inoperoso per tutta la gara, preso in controtempo dalla conclusione di Chiesa

Patric 6: Chiude bene e non si fa trovare mai in ritardo

Acerbi 6.5: Punto di riferimento della difesa biancoceleste, nei momenti di assalto della Fiorentina è lui l’ultimo baluardo.

Radu 6: Anche lui segue con dovizia di particolare Accerbi, riuscendo a portare a casa una prestazione tutto sommato solida.

Lazzari 6: Sulla fascia è un motorino costante, buona prestazione. Può recriminare per un contatto in area con Caceres.

Milinkovic-Savic 5.5: Il centrocampo biancoceleste soffre, e il giocatore di maggior qualità si oscura. Non interviene quasi mai nelle azioni pericolose della Lazio, e difficilmente riesce a fermare il giropalla viola. Rimandato

(Dal 9’ s.t. Parolo 6: Buon lavoro del centrocampista, che entra bene e mette sostanza in mezzo al campo.)

Leiva 6: Ottima prestazione del centrocampista della Lazio, che è il cervello e il motore del centrocampo biancoceleste.

Luis Alberto 5.5: Partita leggermente sottotono del centrocampista spagnolo, che solitamente è più decisivo.

Lulic 6: Classica partita di ordine per il capitano della Lazio, che sulla fascia si trova davanti Dalbert, che non è un comodissimo cliente. Esce per fare spazio alla freschezza di Lukaku.

(Dal 15’ s.t. Lukaku 6.5: Entra e cambia la partita, un assist per il gol e uno per il rigore procurato portano i tre punti verso la Lazio.)

Immobile 7: Altra grande partita del centravanti della nazionale, che mette a referto gol e assist. La palla che libera Correa è perfetta, così come il colpo di testa che batte Dragowski.

Correa 6.5: Pericolo costante per la difesa viola, sguscia bene tra i centrali ed è pericoloso in più occasioni. L’intesa con Immobile c’è, come testimonia il gol del vantaggio laziale, che porta la sua firma.

(Dal 33’ s.t. Caicedo 5: Entra e sostanzialmente sbaglia solo il calcio di rigore, sfortunato.)

Inzaghi 6.5: Vince con i cambi la sfida di 3-5-2 con Montella, azzeccando i cambi che cambiano il senso della gara.