In un pomeriggio diventato improvvisamente cupo e complicato laè riuscita a portare a casa i tre punti contro un buon. Biancocelesti salvati dal solito, l'uomo della provvidenza.: il portiere spagnolo ci può fare poco sui due gol di Simy. Al 77’ salva la Lazio su tiro ravvicinato di Rispoli.: ordinato fino al 49’, quando sale inspiegabilmente permettendo ad Ounas di ricevere palla e dare il la al contropiede che porta al rigore del 2-2.: una sola sbavatura per il Leone biancoceleste. Sul primo gol di Simy si fa saltare troppo facilmente, non da lui. Per il resto è sempre attento.: sostanzialmente un buon rientro quello di Radu. Il romeno mette a referto il suo primo assist stagionale. (83’: messo a tu per tu con Cordaz al 91’ da Caicedo spreca malamente calciando alto nonostante entrato da qualche minuto).: il montenegrino si fa vedere poco in fase offensiva. Viene arginato bene da Reca prima e Rispoli poi.: ogni suo inserimento è pericolosissimo per gli avversari. Sul primo va a segno. In altri due casi ci va molto vicino. Nettamente il più pericoloso dei biancocelesti.: partita senza infamia e senza lode per il regista brasiliano. Come al solito viene sostituito in corsa da Inzaghi. (Al: stavolta l’argentino subentra bene e su un suo tiro arriva il gol del 3-2 di Caicedo).: il Mago insieme a Milinkovic è quello che molla per ultimo. Mette a segno l’ottavo gol della sua stagione da centrocampista goleador. Ogni azione pericolosa nasce dai suoi piedi.: il franco-algerino torna a non convincere nonostante sembrasse in crescita. Compie un clamoroso errore al 49’ non accorgendosi di Messias e atterrandolo in area. Rigore segnato poi da Simy per il 2-2. (Al 70’: il capitano biancoceleste fa il suo dovere, prima da esterno, poi da terzino).: l’argentino è pericoloso solo in un’occasione nella seconda frazione. Praticamente impalpabile. (Al 76’: tanto per cambiare ci pensa il Panterone a sbrogliare la situazione. Ancora una volta è lui a salvare Inzaghi).: altra gara negativa per la Scarpa d’Oro 2019/20. Il numero 17 ci teneva a chiudere in bellezza la settimana, ma anche oggi non è riuscito a sbloccarsi. Sesta gara di fila senza gol. (Al 76’: assicura fisicità al reparto offensivo biancoceleste).All.: probabilmente il mister biancoceleste si intestardisce troppo con i titolarissimi. La sensazione è che alcuni avrebbero potuto cominciare dalla panchina. Con i cambi però si salva. Il suo asso nella manica, si sa, ha il numero 20 sulle spalle, e nei momenti di difficoltà non lo abbandona mai.