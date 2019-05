Lazio-Bologna 3-3



Guerrieri 5: Parte titolare il classe '96, la sua prima da titolare poteva andare meglio. Guido ha vissuto tutta la vita alla Lazio, si è allenato con grande professionalità dietro Strakosha e Proto, si meritava questa chance. Sul primo gol ha grandi responsabilità, sul secondo deve ringraziare la sonnolenta difesa. Peccato, perché per lui doveva essere una serata da ricordare.



Bastos 7,5: Spesso Palacio lo impegna nell'uno contro uno, anche lui partecipa alla dormita generale nel secondo tempo. Si rifà con un eurogol che regala il pareggio alla Lazio, è una furia divina col dribbling facile. Assatanato.



Luiz Felipe 5,5: Una partita serena, rovinata da una dormita - generale, nel secondo tempo. Fa poco, non troppo lucido, da ricordare c'è poco e niente.

(dall'8' st Armini 6: Seconda presenza per lui dopo l'esordio in Europa League, il diciasettenne si prende una botta da Destro che di fatto manda al VAR Pasqua. Autorevole, buona la prima in A per questo 2001).



Acerbi 5,5: Gioca a sinistra nei tre, anche lui si fa sorprendere di brutto nel micidiale uno-due del Bologna, e per lui è una rarità. Forse l'unica partita così così dell'anno, o quasi.



Romulo 5,5: A destra niente sgroppate, prestazione un po' anomala del brasiliano che non sembra proprio un giocatore che muoia dalla voglia di strappare la conferma alla Lazio. Forse sa già di averla ottenuta, e gigioneggia un po', a ritmi bassi, senza strafare.



Parolo 6: Falcate e recuperi, onnipresente in tutte e due le fasi, un po' arruffone ma con grande cuore. Veterano, non ci sta a perdere l'ennesima partita. Badelj 5: Dà sempre l'impressione di avere un'esperienza importante, ma una mobilità ristretta, che gli impedisce di essere incisivo. Niente da ricordare nemmeno oggi, se non un salvataggio su calcio di punizione.

(dal 21' st Cataldi 5,5: Fa poco, e piuttosto male, una prestazione anonima).



Leiva 6: L'assist per Correa è semplice ma perfetto, una partita così così, senza grossi

(28' st Milinkovic 7: Entra con un'ovazione, è l'eroe di Coppa e si vede. Il miglior centrocampista della Serie A entra ed è Re Mida: tocca un calcio di punizione, e diventa d'oro. Davanti al connazionale Mihajlovic, un giusto tributo).



Lulic 5,5: Come sempre va forte, si muove molto nel primo tempo, un po' cala nella ripresa, complice un clima impietoso. Subisce il clima sonnolento dei suoi, e in generale dello stadio, bistrattato da un clima invernale inatteso e persistente.



Correa 6: Subito molto vivace, subito letale: il controllo di tacco è sublime, la rete è solo mera conseguenza di tanta bellezza. Primo tempo da 8, sempre pericoloso, secondo molto in calo, stanco, opaco, da 4. Soffre il campo più pesante della ripresa.



Immobile 5: Conferma quanto fatto vedere nella fase finale di stagione: sembra inceppato. La Nord lo capisce e prova a sostenerlo, sciupa una ghiotta palla-gol a fine primo tempo. Uno dei peggiori in campo, ed è davvero una rarità. Non in queste ultime partite.





All. Inzaghi 6: Molto chiacchierato in questi giorni, il mistero sul suo futuro si infittisce. L'ultima stagionale all'Olimpico non è proprio una serata di gala: la Lazio ha festeggiato sottotono la vittoria della Coppa Italia, che significa accesso diretto all'Europa League. Voleva maturità dai suoi, ha ricevuto una prestazione abbastanza solida nel primo tempo, anonima e sonnacchiosa nella ripresa. Doveva essere una serata di festa, rimane qualche coro in suo onore e un pareggio che fa felice il suo amico Sinisa.