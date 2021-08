: incolpevole sul gol di Bandinelli, è reattivo quando nel secondo tempo il numero 25 azzurro cerca il bis.: una spina nel fianco sinistro dell’Empoli, brucia Romagnoli e Marchizza in occasione nel 2-1 siglato su assist di Milinkovic-Savic.: la partenza bruciante dell’Empoli lo trova impreparato, ma alla lunga trova le giuste distanze e chiude tutti gli spazi. Decisivo il salvataggio sulla linea ad inizio ripresa.: puntuale in ogni chiusura, si guadagna con astuzia il fallo che manda Immobile dal dischetto per il 3-1: Stojanovic all’inizio lo mette in crisi, ma con esperienza e mestiere migliora la prestazione e finisce in crescendo.: dominatore assoluto del centrocampo e autentico regista della squadra. Segna di testa il momentaneo pari, serve Lazzari il 2-1 e gioca ogni pallone con assoluta qualità.(25’ s.t.: si limita al compitino senza commettere errori): diga davanti la difesa, soffre in ripartenza la velocità di Bajrami ma argina con mestiere il mismatch.(Dal 38’ s.t.).: tanta sostanza ma poca qualità in mezzo al campo. Anche qualche errore di troppo in fase di impostazione.(Dal 1’ s.t.: entra per aumentare sensibilmente la qualità del palleggio , non trova però mai una verticalizzazione interessante).: la qualità non gli manca, basti vedere la palla che serve a SMS per il pareggio, ma praticamente gioca sotto ritmo per tutti i novanta minuti: gioca più sponda che in profondità. Qualche errore non da lui, ma ha il merito di realizzare, con la consueta freddezza, il rigore che chiude i conti già a fine primo tempo.(Dal 37’ s.t.),: appena arrivato eppure sembra aver già inteso i meccanismi della squadra. Parte esterno destro ma di fatto si muove su tutto il fronte, giocando con qualità ed efficacia molti palloni,(Dal 15’: il ragazzino ha qualità e prova a farle vedere. All’esordio in Serie A non si vergogna di provare la giocata e di saltare l’uomo).: l’inizio shock non tramortisce la sua Lazio, che pur avendo una qualità superiore ancora non rispecchia pienamente la sua idea di calcio. I margini per crescere e migliorare ancora ci sono sicuramente tutti.