Strakosha 6 Sostanzialmente inoperoso per tutto il match. Preciso quando viene chiamato in causa dai compagni nel giro palla.Hysaj 6 Ranieri sul suo lato spinge poco e lui ha vita facile nel controllare la fascia, risparmiando a Pedro i compiti di copertura.Luiz Felipe 6,5 Questa sera è tornato ai suoi livelli. Una prova solida e senza sbavature. Dà sicurezza ai compagni in una linea difensiva improvvisata da Sarri nell'emergenza. Unica sbavatura il giallo sullo 0-3 a metà campo, perché in ritardo su GondoPatric 6 Gioca fuori ruolo, ma non va in difficoltà. Vero pure che Gondo e Bonazzoli pungono poco.Marusic 6,5 Il solito pistone sulla fascia. Dialoga bene sulla catena di sinistra con Zaccagni ed è sempre puntuale nei ripiegamenti. (dal 14' s.t. Lazzari 6,5 Un gol per dimostrare che il terzino nel modulo di Sarri lo può fare eccome. Forse dopo oggi ci ripenseranno un attimo a Formello prima di farlo partire)Cataldi 5,5 Nel primo tempo prende un giallo severo, ma comunque evitabile. Sbaglia qualche appoggio di troppo nonostante gli avversari non lo pressino in maniera asfissiante. (dal 14' s.t. Leiva 6 Più solido in fase difensiva. Da una sua palla recuperata nasce il contropiede del 3° gol)Milinkovic 7 Un assist di tacco sopraffino per il gol dell'1-0. Solita sostanza in mezzo al campo e grande lavoro in entrambe le fasi per 90 minuti.Luis Alberto 6 Si limita a fare il compitino a metà campo. Non rischia mai nulla. Oggi delle sue magie non c'è stato bisogno, ma macchia la sua prestazione con un giallo evitabile. (dal 38' s.t. Vavro sv)Pedro 6,5 Immarcabile finché è in campo. Svaria su tutto il fronte offensivo e serve un assist col contagiri per il 2-0. Poi si fa male (dal 40' pt F. Anderson 6,5 Non fa rimpiangere lo spagnolo e regala anche l'assist per il 3-0)Zaccagni 6 Parte da titolare e quindi deve gestire le energie. Meno sgroppate del solito, ma sempre pericolose (dal 38' s.t. Romero s.v.)Immobile 8 Con una doppietta mette fine alla partita dopo 10 minuti. 170 gol in 6 anni. Se trovate in Italia qualcuno capace di fare meglio, fate un fischio a Roberto Mancini...