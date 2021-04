qualche imprecisione nelle uscite alte, ma nessun vero pericolo corso.tiene sempre il campo e gioca bene anche d'anticipo. Molto bello il duello con Lasagna, sul quale spesso vince i contrasti con grande attenzione e lettura.fa un ottimo lavoro di copertura, aiutandosi spesso con il compagno quando la velocità di Lasagna lo lascia indietro. Ha sempre in mano il reparto però, con grande personalità.padrone della manovra e uomo assist. Preziosissimo il suo lavoro di interdizione e decisivo nel momento del gol. Suo infatti il cross vincente per la testa di Milinkovic.gioca sulla fascia, con altri ritmi sicuramente, ma l'impegno è encomiabile. Corre per tutta la partita e cerca anche l'azione in area avversaria. Esce comprensibilmente molto stanco.(dal 38' s.t.imperioso in area di rigore avversaria. Non solo regala la gioia del gol e della vittoria, ma giganteggia contro i difensori avversari.un poco ingabbiato tra le maglie avversarie, che lo marcano praticamente a uomo.(dal 38' s.t.sicuramente con la sua tecnica attira a sé tutti i palloni giocabili, ma pecca un poco di nervosismo, soprattutto con l'arbitro, che gli costa anche il cartellino giallo.(dal 30' s.t.: entra in un momento difficile della gara, ma si prende poco a poco il suo posto sul campo. Bene nel finale con la sua spinta veloce in avanti a dare superiorità numerica.)qualche imprecisione sull'ultimo passaggio ne annulla le belle giocate. Esce abbastanza stanco.(dal 30 's.t.fa il compito che gli spetta, senza troppo strafare.)chiaroscura la prestazione dell'attaccante, che alterna belle giocate, ad errori evitabili. La var gli annulla il gol e piano piano sparisce dall'azione offensiva, rendendosi poco davvero pericoloso.(dal 23' s.t.lavora soprattutto di sponda per liberare i centrocampisti e il compagno Immobile.)lotta, corre e combatte sempre su ogni pallone, con grande voglia di trovare la rete. Gli manca solamente il guizzo finale.Inzaghi a casa causa Covid e il suo vice guida bene la squadra in una partita tutt'altro che facile. Cambi effettuati al momento giusto e vittoria importantissima in vista Champions.