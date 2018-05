Crotone-Lazio 2-2



Strakosha 5,5: qualcosina in più sulle reti subite poteva farla.



Wallace 5,5: annaspa tanto sulle scorribande dei levrieri calabresi.



De Vrij 6,5: qualche sbavatura non da lui, come quella al 10’, poi evita il capitombolo salvando sulla linea il tiro a botta sicura di Rohden. Non contento, regala l’assist a Milinkovic per il pareggio. Quanto mancherà a questa squadra.



Radu 5: si lascia sovrastare da Simy nell’azione che porta al pareggio pitagorico. Ha esperienza da vendere, ma oggi è insicuro come un ragazzino alle prime armi.



(dal 56’ Caceres 6: meglio nell’innescare i compagni che nel difendere la propria porta).



Basta 5,5: bello il duello Martella. Concede poco il fianco, ma il primo gol crotonese nasce dalla sua fascia.



(65’ Nani 5,5: il cambio non sortisce gli effetti sperati. Nervoso e attaccabrighe).



Murgia 5,5: l’eroe di Supercoppa Italiana parte intimorito e non sa dare una sferzata alla sua prestazione.



(dal 55’ Patric 6: ordinato, tenta qualche timido affondo).



Lucas Leiva 6,5: solito instancabile tessitore di trame. Sfiora il gol con un sinistro al fulmicotone, ma non ha fortuna.



Milinkovic-Savic 6,5: si perde nella sua bellezza, e perde anche Ceccherini. Il gap tecnico con gli altri, però, è così elevato che gli basta poco per rimediare: uno stop, protezione della palla e destro all’angolino, per lui, facile facile. Narciso.



Lulic 7: freddo, freddissimo dal dischetto; bollente, invece, quando c’è da fare su e giù per la fascia.



Felipe Anderson 5,5: match opaco, e per uno con la sua classe è una colpa grave.



Caicedo 5: prima la poca cattiveria, poi la iella: il suo pomeriggio ‘no’ si riassume con un’occasione colossale sprecata malamente e con il suono rimbombante di una traversa colpita.





All. Inzaghi S. 6,5: con Luiz Felipe, Luis Alberto, Parolo e, soprattutto, Immobile fuori, guardare con un po’ di preoccupazione a questo impegno non era cosa infondata. Per come si è messa la gara, un punto guadagnato, ma soprattutto la possibilità di farsi andare bene 2 risultati su 3 contro l’Inter. La Champions è dietro l’angolo, ma attenzione.