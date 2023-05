Lazio – Cremonese: 3-2: non corre particolari pericoli nel primo tempo. Sulla bordata di Galdames e sulla goffa autorete di Lazzari può fare poco.: perfetto il tempo di inserimento per sbloccare il match. Pomeriggio relativamente tranquillo sulla sua fascia. Per questo può dilettarsi più del solito in proiezione offensiva.(dal 34’ s.t.: entra e prende subito un giallo evitabile. Impatto meno positivo di altre precedenti occasioni): Ciofani non lo impensierisce più di tanto. Va però in tilt come il resto della squadra in avvio di ripresa: i movimenti di Tsadjout gli levano qualche punto di riferimento. Prestazione macchiata dal buio totale dell'intero reparto a inizio secondo tempo: Confeziona un bell’assist per Milinkovic. Poi rovina tutto con un’autorete difficile da spiegare e da lì in avanti va totalmente in confusione.: saluta (molto probabilmente) i suo tifosi regalando loro un’ultima prestazione dominante in mezzo al campo e una doppietta da rapace.: una diga che taglia gli approvvigionamenti di palloni in verticale per gli attaccanti grigiorossi.: gestisce i tempi di gioco suoi e dei compagni come ordinaria amministrazione. La sua qualità fa sembrare tutto semplice nel giro palla biancoceleste. (Dal 45’: tenta spesso il dialogo nello stretto sia con Immobile, sia per lanciare Lazzari. Non ha però grandi occasioni per poter far lui male agli avversari. (dal 14’ s.t.: da maggiore imprevedibilità alla manovra offensiva): manda in porta Hysaj con la coda dell’occhio prima che con il tocco di prima. Nella ripresa spara alto una ghiotta occasione. Assist a parte, non riesce a pungere come vorrebbe.: il più deludente tra i biancocelesti. Si vede che è arrivato a fine stagione totalmente senza benzina. Sbaglia anche gli appoggi più semplici, le poche volte che riesce a farsi servire dai compagni. (Dal 45’ s.t.: si gode i suoi ultimi minuti in campo trattenendo a stento le lacrime)All.: Primo tempo dominato, poi soliti 10 minuti di inspiegabile black-out in avvio di ripresa su cui da due anni non si trova il modo di far migliorare questa squadra. Alla fine però la Champions League è legittimata comunque, a prescindere dalla Juve. Forse non è un miracolo, di sicuro è un grande traguardo.