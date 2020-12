: decisivo prima su Lapadula, poi su Glik, ma deve arrendersi al gran sinistro di Schiattarella. Nel secondo tempo fa da spettatore: un po' arrugginito per via del lungo stop, ma tutto sommato riesce a cavarsela bene, pur dovendo fare i conti con un cliente scomodo come Caprari(dal 58': sulla stessa lunghezza d'onda del compagno di reparto): non è Acerbi e si vede soprattutto quando deve impostare. Per il resto, non fa rimpiangere il centrale della Nazionale, anche perché il Benevento si vede poco in avantinon commette grossi errori, ma con la palla tra i piedi regala sempre brividi, esattamente come fatto sabato sera contro il Verona. Avrebbe bisogno di rifiatare, ma Inzaghi non ha alternative nel ruolo(dall'80'non arriva quasi mai sul fondo, non salta mai il diretto avversario, ma soprattutto sbaglia sempre la scelta della giocata da fare. Preoccupante involuzione per l'ex Spal: primo tempo di buon piglio per lo spagnolo che colpisce un palo, ma che ha anche il torto di fallire un'ottima opportunità. Cala vistosamente nella ripresa e infatti viene sostituito giustamente(dall'80': vivacità al servizio della squadra: due buone iniziative in dieci minuti): bravo e puntuale quando si tratta di fermare le ripartenze del Benevento, meno quando deve far girare la sua squadra. Comunque, un buon debutto(dall'80': si accende a intermittenza, ma quando lo fa son dolori per gli avversari. Inventa dal nulla l'assist per il gol di Immobile: non gioca sulla sua fascia di competenza e si vede soprattutto quando deve puntare Letizia che lo tiene a bada senza grosse difficoltà: chi l'ha visto? Inzaghi gli chiede di giocare tra le linee, la squadra lo cerca spesso, ma lui non trova mai la giocata giusta. Resta in campo 90 minuti e non si capisce perché: il migliore della Lazio, non solo per il gran gol realizzato al 25', ma anche per lo spirito con cui prova a guidare i compagni che però non recepiscono i segnali del capitanoAll.: un pareggio che conferma il momento negativo della formazione biancoceleste che proprio non riesce a trovare continuità di risultati. Apparse tardive le sostituzioni