non colpevole sull'ottimo tiro di Pellissier, per il resto viene poco chiamato in causa.qualche rischio in fase di impostazione ma nel complesso partita sufficiente.troppo largo nelle marcature, non sempre sicuro nei contrasti. Prestazione non del tutto sufficiente.si fa scappare più volte Pellissier e non dimostra una grande forma fisica. Giustamente sostituito alla fine del primo tempo.(dal 45' p.t.grande attenzione sui contropiedi gialloblù, chiudendo bene soprattutto su Pellissier e Djordjevic.)poca spinta in avanti, non dà il giusto apporto all'azione offensiva.(dal 10' s.t.buon impatto sulla partita, con giocate spesso efficaci e giuste. Si propone anche in attacco con continuità.)uno dei migliori in campo per la Lazio. Si propone in ogni azione e difficilmente sbaglia il passaggio.poteva osare qualcosa di più. Troppo scolastico.(dal 38' s.t. Berisha: s.v.)staziona nella trequarti avversaria senza però pungere abbastanza da creare pericolosità per la difesa clivense. Pochi inserimenti senza palla.poca precisione soprattutto sull'ultimo passaggio e sui traversoni dalla sinistra, che spesso impattano contro il difensore avversario.bella l'intesa con Immobile che porta anche al gol del pareggio. Quando il pallone è ai suoi piedi la Lazio si rende quasi sempre pericolosa, sottolineando l'importanza di questo giocatore nell'economia del gioco laziale.primo tempo giocato abbastanza sottotono, con molte occasioni sprecate sotto porta. Ripresa di tutt'altro colore, sia per la rete del pareggio sia per le conclusioni che non trovano la gioia del secondo gol solo per un grande Sorrentino e un poco di sfortuna.Lazio che parte compassata, poi va più volte vicina al gol nel secondo tempo, rischiando solamente negli ultimi minuti. Serve sicuramente più precisione.