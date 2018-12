come spesso accade ai portieri avversari del Bologna, oggi non suda nemmeno la maglietta, inoperoso dall'inizio alla fine del match.mai in difficoltà nello svolgere il suo compito contro un attacco rossoblù senza idee, si eleva a bomber di razza timbrando il cartellino con un preciso stacco di testa.la 146esima partita consecutiva e la qualità non accenna a scemare, gli avversari non lo infastidiscono praticamente mai.come sempre molto concreto e attento in fase di copertura, si concede spesso la libertà di avanzare a supporto del reparto avanzato.in costante duello con Krejci che si preoccupa quasi solamente di contenerlo, attacca sempre volentieri la profondità costringendo il diretto avversario a mantenere una posizione al pari dei difensori.ha qualità e si vede ad ogni tocco ma a mancare è la continuità, svaria molto senza fornire riferimenti. Da lui ci si aspetta qualcosa di più.(dal 16’ s.t.impreziosisce ogni pallone che tocca e da subito si rende una una spina nel fianco per i rossoblù).molto preciso e attento davanti alla difesa, dona equilibrio coprendo le uscite dei colleghi di reparto.centrocampista a tutto campo, disegna gioco quando i suoi devono ripartire e si inserisce alle spalle dei difensori quando bisogna pungere.(dal 28’ s.t.esterno di centrocampo quasi trasformato in attaccante dato l'atteggiamento propositivo chiesto dal mister per mettere in difficoltà Orsolini).un prestazione più che positiva, culminata con il gol del 2-0. Bene così.al contrario di Milinkovic-Savic preferisce rimanere arretrato per mandare in porta i compagno o per provare la conclusione da fuori. Partita da sufficienza impreziosita da un assist perfetto per Luiz Felipe.molto presente, utilizza il fisico possente per offrire un appoggio ai suoi compagni ma una punta si presuppone che arrivi anche a concludere a rete. Utile ma non decisivo.(dal 22’ s.t.buttato nella mischia per mantenere l'equilibrio. Ci prova).sfrutta l'ennesimo scivolone del Milan per proporre una Lazio a trazione anteriore negli uomini e nell'atteggiamento molto offensivo, a discapito di Bologna rinunciatario che offre poca resistenza.