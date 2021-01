Nonostante qualche spauracchio di troppo alla fine la vittoria per laè arrivata. I biancocelesti battono unche non si arrende mai considerando anche le tante assenze. La squadra dipassa ai quarti di finale divincendo 2-1.: stavolta nel momento in cui viene chiamato in causa il portiere albanese non sbaglia. Al 72’ è determinante sul colpo di testa di Brunetta, ma all’83’ può poco sul tiro ravvicinato di Mihaila.: il solito Parolo. Anche in difesa il numero 16 biancoceleste fa la sua egregia figura e trova anche il gol del vantaggio di testa. ().: troppi cali di concentrazione. Sale da solo cercando il fuorigioco dell’avversario all’83’ e manda in porta Mihaila per il gol del pari. L’olandese deve ringraziare Muriqi che segna il 2-1 finale con la compartecipazione di Colombi.: il Leone è una garanzia per Inzaghi. Solita partita dinamica da centrale di sinistra e da un suo cross arriva il 2-1 biancoceleste.: non gli arriva un pallone giocabile. L’esterno destro ci mette il solito piglio, ma raramente è incisivo in fase offensiva. Leggermente meglio dietro. (: fa il suo dovere nel finale e non corre grandi pericoli).: partita appena sufficiente con pochi acuti per il Sergente, il quale era destinato a partire dalla panchina, ma l’assenza improvvisa di Luis Alberto ha costretto Inzaghi a schierare lui. (: non ha grandi colpe sul pareggio di Mihaila).: passo indientro per l’ex Eibar. Stasera sbaglia molto in fase di impostazione e non rischia mai la giocata.: l’ivoriano è un motorino. Fa e disfa a centrocampo. Recupera più palloni del solito (che già è tanto) e al 54’ cerca di mettersi in proprio con un destro da fuori, ma Colombi è attento.: tornato oltre un mese dopo rispetto alla sua ultima apparizione il franco-algerino dovrà lavorare molto per ritrovare la forma. Stasera è parso un po’ insicuro come a inizio stagione. (: il capitano non poteva che entrare nel suo minuto. Dopo quasi un anno torna ufficialmente in campo e appena entrato salva praticamente un gol sul tiro ravvicinato di Mihaila).: l’ex United convice a metà. Nel primo tempo è protagonista con un palo, un assist non trasformato da Muriqi e l’assist vincente per Parolo. Nel secondo tempo però scompare e Inzaghi lo cambia, forse un po’ presto. (: il Tucu entra con un buon piglio. Bene nel saltare l’uomo, ma gli manca un po’ di concretezza).: partita fatta di alti e bassi per l’attaccante kosovaro. Si vede che non è ancora in forma, ma grazie a una sua grande incornata al 90’ la Lazio ottiene il pass per i quarti di finale di Coppa Italia.: il tecnico piacentino ha optato per il turnover e non poteva fare altrimenti. Diversi giocatori avevano bisogno di riposare. La vittoria è arrivata lo stesso, anche se qualche risposta che si aspettava da alcuni giocatori probabilmente no.