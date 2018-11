: prova a smanacciare il colpo di testa di Ferrari ma invano. Non sembrava impossibile tuttavia.: insieme a Lulic è il primo responsabile sul gol di Ferrari. Il panino non funziona benissimo.: l'ex della partita non commette errori e silenzia Boateng.: Berardi non gli crea grossi problemi.: se la vede prima con Adjapong poi con Rogerio. Li ferma bene entrambi.: oltre al gol fatto 'alla Inzaghi', è spesso pericoloso coi suoi continui inserimenti. Cala nella ripresa.: diga del centrocampo, con la solita esperienza.(dal 33' st: un pallone calciato in curva e poco altro. E' soltanto indolente o è davvero peggiorato?: Ferrari al momento del gol salta tra lui e Luiz Felipe. Qualche responsabilità e un bel po' di stanchezza.(dal 27': più che altro per contenere. Spinge poco): il gol di Parolo è anche un po' suo.. Ferrari gli nega la gioia parando il suo tiro sulla linea di porta. Esce dal campo insoddisfatto, forse in polemica con Inzaghi..(dal 10' st: entra con la testa e la qualità giusta. Però non risolve i problemi di Inzaghi): è suo il lancio per Luis Alberto nell'azione del gol di Parolo. Colpisce il palo al 29' in contropiede. Che poteva essere il gol-vittoria. Spina nel fianco.All.: la sua squadra va vicino alla vittoria, pur senza dominare. Nel secondo tempo viene fuori la stanchezza da Europa League. Ma è davvero buono questo punticino?