Lazio – Fiorentina 1-0: tempestiva l’uscita su Gonzalez nel primo tempo. Bene anche con i piedi per uscire dalla pressione costante degli avversari.: disinnesca Ikoné e si rende utile come può in fase di manovra.: attento nel gioco aereo. Fa buona guardia anche sugli inserimenti a rimorchio degli avversari. Il Var lo salva dal suo unico errore sul gol annullato a Beltran.: onnipresente su tutti i palloni giocati in avanti dalla Fiorentina. Per distacco, il migliore in campo.: bene dietro in marcatura su Gonzalez, impreciso quando si affaccia davanti, ma comunque utile per costringere la Viola a ripiegare.: presenza costante in entrambe le fasi. È grazie al suo passo se la Lazio riesce a rompere in qualche modo il sistema difensivo organizzato da Italiano. (dal 21’ s.t.: segnali positivi per Sarri nel suo spezzone di partita. Entra con la cattiveria giusta, quella che gli era mancata nelle prime uscite stagionali): confusionario in alcuni momenti più caldi, ma comunque efficacie in entrambe le fasi. (dal 17’ s.t.: più ordinato del compagno nella gestione della palla, tranne quando rischia tantissimo al tre dalla fine su un pallone perso sulla trequarti. Per sua fortuna senza conseguenze.): zero occasioni create da calcio piazzato. Soffre più del dovuto la pressione degli avversari, esagerando anche con qualche tocco lezioso di troppo. (dal 21’ s.t.: si conferma giocatore decisivo, guadagnandosi con scaltrezza il rigore che Immobile trasforma.): spreca malamente un paio di occasioni nel primo tempo. Nel complesso, perde nettamente il duello sulla fascia contro Parisi. (dal 31’ s.t.: cross perfetto per Vecino nell’azione che porta al rigore finale.): non si ferma un attimo per cercare di creare lo spazio per se e per i compagni. Gestisce male però almeno tre buone chance per creare pericoli. (dal 31’ s.t.: calcia dal dischetto settimane di polemiche e si riprende la sua Lazio): tanta generosità, ma anche tante scelte sbagliate lì davanti.All.: Si sono viste la concentrazione e la cattiveria mancate a Rotterdam. Per l’imprecisione dei suoi uomini chiave nelle giocate decisive però può fare poco. La vince con un po’ di fortuna, ma sempre fedele ai suoi principi di gioco.