Torino – Lazio 0-0: i suoi compagni soffrono la pressione del Torino. Ma di tiri in porta ne arrivano comunque pochi. Un paio di uscite però potevano venirgli meglio.: corre a vuoto, perché il giro palla dei suoi è troppo lento e impreciso. E quindi finisce più volte fuori posizione.: il migliore dei suoi. Alza un muro su tutti gli affondi del Torino non concede nulla a Sanabria.: sempre al posto giusto, al momento giusto. Se Provedel lavora poco è merito anche suo.: sua l'unica occasione del primo tempo per la Lazio. Ma è una partita di grande sofferenza contro Singo e le sovrapposizioni di Linetty.: prestazione sottotono. Serviva più concretezza contro la fisicità del Toro e invece si perde in qualche leziosità di troppo (dal 36' s.t.: entra e prova subito un'imbucata, per far vedere che forse la sua qualità in campo serviva prima per scardinare le linee granata).: il grande assente del centrocampo biancoceleste. È costantemente marcato e non riesce quasi mai a dare fluidità al palleggio con i compagni. (dal 16' s.t.: a differenza del compagno gioca a due tocchi e infatti l'ultima mezz'ora della Lazio è in crescendo).: Sarri lo sceglie per avere più fisicità a centrocampo. Ma si vede che non è ancora al top della forma, perché il suo impatto non è incisivo né in copertura, né in fase offensiva (dal 16' s.t.: troppo frenetico e impreciso. Ma almeno lui corre e recupera qualche pallone).: come Milinkovic, si lascia andare a qualche tocco di fino del tutto superfluo, soprattutto nel primo tempo, contro una squadra che invece pensava solo a distruggere la manovra. Ha la scusante di dover retrocedere tanto per prendersi il pallone. Ma dal suo talento ci si aspetta di più (dal 25' s.t.: la testa viaggia a una velocità doppia delle gambe. Prova qualche giocata ma la forma fisica dopo in questo momento non lo assiste).: serata complicata. Ha pochissimi palloni giocabili, ma si fa anche anticipare con troppa facilità da Rodriguez e Buongiorno. Nel secondo tempo ha due buone occasioni ma non le concretizza.: inconcludente. A parte un'imbucata per Marusic nel primo tempo, non trova mai lo spunto per creare la superiorità numerica (dal 36's.t.s.v.).All.: la squadra accetta passivamente le marcature a uomo e gli uno contro uno del Torino, snaturando il proprio gioco, senza proporre granché. Non premia la scelta di Vecino lì in mezzo, senza nessuno che abbia i piedi per far girare velocemente il pallone.