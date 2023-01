Lazio – Bologna: 1-0: dimostra di non essere affatto un giocatore che meritava di stare in panchina per tutta la stagione. Anche se non compie molti interventi, strappa comunque applausi dalla panchina e dal pubblico.: spinge meno del solito per coprire di più le spalle a Pedro. Energie risparmiate in vista del Milan. (dal 21’s.t.: si limita ai compiti di copertura per tenere in salvo il risultato): torna in campo da titolare dopo tanto tempo e risponde presente le poche volte che è chiamato in causa. Sarri può dire di aver ritrovato un uomo di fiducia in casi di necessità: tiene Barrow lontano dall’area di rigore senza troppa fatica. Si conferma leader assoluto della difesa della Lazio di quest’anno. (dal 21’s.t.: offre altrettanta solidità, soprattutto nei minuti conclusivi): tra Sassuolo e oggi ha fatto ricredere molti suoi critici. Altra prestazione di sostanza e senza sbavature.: continua il suo periodo no. A parte un gol sfiorato in avvio di ripresa, resta troppo poco coinvolto nel gioco. (dal 35’ s.t.: ordinato nella gestione dei ritmi della gara. Avrebbe però le qualità per osare di più, invece sembra sempre frenato quando potrebbe provare a rompere gli schemi con qualche cambio di gioco improvviso.: dopo Sassuolo, un’altra partita in cui ha speso tantissimo in entrambe le fasi. A quanto pare, Sarri è riuscito a trasformarlo in un centrocampista box-to-box, sacrificando un po’ però la sua capacità di inventiva in zona offensiva.: replica con Anderson lo stesso gol che aveva deciso il derby. Con il suo pressing costante riesce anche da solo a creare panico nella linea difensiva avversaria. (dal 35’s.t.: in ombra fino all’1-0. Bravo a capitalizzare al massimo la prima occasione utile capitatagli nel primo tempo.: Quando accelera crea sempre apprensione agli avversari. Soprattutto Cambiaso fa fatica a prendergli le misure. Stasera però è mancata più di una volta la zampata vincente.All.: turnover limitato per dare il segnale chiaro che la Coppa Italia non è il contentino per le riserve e che il posto va sempre sudato. Scelta che premia e che conferma la ritrovata solidità della squadra dopo l’avvio complicato di 2023.