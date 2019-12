Cagliari-Lazio 1-2



Strakosha 6,5: tiene in partita in suoi con interventi salvifici sugli attaccanti rossoblù e contribuisce in maniera attiva all’incredibile rimonta biancoceleste.



Luiz Felipe 5,5: partita dura contro un Cagliari che in contropiede si scatena. Vince e perde duelli in egual maniera.



Acerbi 5: stranamente in difficoltà, soprattutto quando lo infilano in campo aperto. Prova con l’esperienza, ma non sempre basta.



Radu 5,5: sempre in affanno contro gli avanti rossoblù.

(dal 35’ s.t. Caicedo 7: ancora una volta è l’uomo della provvidenza per la Lazio. Entra a 10’ dalla fine e al 98’ con un colpo di testa micidiale dà la vittoria ai suoi)



Lazzari 7: il migliore dei suoi. Più di così non poteva fare. Spinge come un treno, arriva una ventina di volte sul fondo e mette un’innumerevole quantità di palloni in mezzo.



Milinkovic-Savic 5: spento, falloso, impreciso. La sua qualità è mancata oggi alla Lazio.



Leiva 6: il solito metronomo che non spreca un pallone. Va pure vicino al gol con una spizzata di testa.

(dal 19’ s.t. Cataldi 5,5: non migliora di certo la prova del collega che ha sostituito)



Luis Alberto 6: in ombra fino al 92’ quando con una stoccata precisa dà il via alla rimonta laziale.



Lulic 5: ha spazio per aprirsi sulla destra, ma se la Lazio attacca prevalentemente sulla sinistra con Lazzari un motivo c’è.

(dal 11’ s.t. Jony 6: si salva dall’insufficienza con il cross per Caicedo che vale il 2-1, altrimenti non si era ma visto)



Correa 5,5: altro big che stecca. Qualche giocata la fa anche, ma troppo poco per un giocatore come lui.



Immobile 6: è vero, non segna, ma non si stanca mai, corre fino alla fine ed è il più lucido dei suoi, nonostante qualche occasione fallita.



All. S.Inzaghi 6: rischia di perder una partita che avrebbe generato tanti rimpianti, la vince con la qualità dei suoi.