Lazio, le pagelle di CM: Provedel inoperoso, Luis Alberto sbaglia tutto

Tommaso Fefè

Lazio – Napoli 0-0





Provedel 6: sostanzialmente inoperoso. Si sporca la divisa solo perché scivola su un rinvio a causa delle pessime condizioni del campo.



Marusic 6: ha qualche problema a contenere le sporadiche discese di Di Lorenzo, ma riesce comunque a non far correre particolari rischi ai compagni su quel lato.



Gila 5,5: lacunosa la copertura sui palloni lanciati in verticale, anche se alla fine riesce sempre a metterci una pezza. Comunque meno brillante rispetto alle precedenti uscite.



Romagnoli 6: tiene a bada Raspadori e Politano senza grossi patemi (a parte nell’occasione in cui viene ammonito).



Lazzari 5,5: poco coinvolto nella manovra. Non riesce a dare continuità alla spinta per supportare Isaksen (dal 25’ s.t. Pellegrini 6: ha qualche iniziativa in più per provare a creare qualcosa)



Luis Alberto 5: gioca troppi pochi palloni, soprattutto nel primo tempo, per potersi rendere pericoloso. E quelli che tocca spesso li sbaglia.



Cataldi 6,5: ripulisce un gran quantità di seconde palle, soprattutto quando ripiega sulla linea dei difensori. Non corre rischi nella gestione del palleggio. (dal 38’ s.t. Rovella s.v.)



Guendouzi 5,5: Bene l’interdizione, ma qualche errore tecnico banale limita la sua efficacia in mezzo al campo. (dal 31’ s.t. Vecino 6: prova a creare densità in area con qualche inserimento)



Isaksen 6: Il più positivo e propositivo del tridente. Crea scompiglio tagliando in orizzontale la linea d’attacco, anche se manca il colpo vincente negli ultimi metri. (dal 38’ s.t. Pedro s.v.)



Castellanos 5,5: si muove tanto per far uscire il Napoli dalla propria tana. Non pervenuto invece in area di rigore, tranne in occasione del gol spettacolare annullato per fuorigioco.



Felipe Anderson 5: servirebbero i suoi affondi per scardinare il bunker del Napoli, ma non punta quasi mai l’uomo nell’1vs1.





All. Sarri 5: mette in campo una squadra insolitamente raccolta in metà campo, che trova difficoltà a coprire tutti gli spazi nello sviluppo della manovra, soprattutto ai ritmi bassi visti nel primo tempo. Serviva più coraggio nelle scelte tattiche contro un Napoli così in difficoltà.