Empoli – Lazio 0-2: almeno 5 interventi decisivi tra primo e secondo tempo. Sensazionale in avvio di ripresa su Cambiaghi.: anche questa volta tante imprecisioni e leggerezze, sintomi di un periodo di scarsa lucidità e brillantezza.: si concede qualche distrazione di troppo, per sua fortuna senza conseguenze.: tiene bene la posizione contro gli attaccanti dell'Empoli che si muovo tanto. Bene anche nel gioco aereo.: spinge tanto, ma gli ingranaggi con Zaccagni sulla fascia sinistra vanno oliati meglio.: caparbio nel voler mettere in porta lo 0-1. In mezzo al campo è come un carro armato.: Si fa pescare spesso fuori posizione ed è costretto a fare fallo. In particolare Maldini lo fa ballare parecchio quando si abbassa a centrocampo. (dal 32' s.t.: mette ordine nei minuti finali): propizia il vantaggio con un numero in mezzo a tre difensori. Poi si fa male per bloccare un contropiede. (dal 24'p.t.: si vede l'applicazione che ci mette per eseguire bene i compiti assegnati, ma manca la concretezza nelle giocate.)segnali di crescita rispetto all'ultimo mese e mezzo, ma manca sempre la giocata decisiva davanti. (dal 32's.t.: semina il panico con un paio di accelerazioni. Aveva anche dato il via all'azione del potenziale 0-3)(dal 20'p.t.poca presenza in area. Si divora lo 0-3 e non riesce neanche a essere utile per i compagni giocando di sponda.): scoppiettante in avvio, si spegne col passare dei minuti, senza riuscire a creare pericoli in 1vs1. Poi con testardaggine e un po' di fortuna riesce a chiudere il match in ripartenza. (dal 32's.t.All.: partita simile a tante altre della Lazio quest'anno, con tanto gioco creato, poca concretezza davanti e diversi momenti di sofferenza evitabili. Oltre i tre punti è importante però anche il ritorno del clean sheet in trasferta.