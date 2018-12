: i colleghi biancocelesti non lo aiutano di certo e la palla entra che non si è ancora ambientato tra i pali. Vede le stelle nella ripresa, ma rimane lucido.disorientato, non marca Gosens e fa fatica ad anticipare qualunque nemico nerazzurro, colto sempre impreparato, commette anche un fallo d’ammonizione.scivola e liscia la sfera proprio nell’azione che manda al gol Zapata, al 18’ p.t. sventa di tacco l’occasione da rete di Gosens e in parte si fa perdonare. Segna ma non vale e prende pure il giallo.non riesce proprio a contenere la furia di Zapata, pasticcia, perde l’equilibrio e regala palla alla punta in formissima dell’Atalanta che ringrazia.tra Gosens e Zapata non ha vita facile, infatti dalle sue parti i palloni passano (quasi) tutti.: la sfera non passa quasi mai dalle sue parti, ma quando arriva lui è un cavallo in corsa. Commette un’ingenuità e si fa ammonire)non intuisce quando i compagni lo vogliono servire e perde l’attimo. A fine primo tempo si sveglia e fornisce due passaggi sotto porta da gol. Poi però prende il giallo e torna sottotono.riesce a confondere de Roon e a strappargli la sfera e gli spazi per giocarla, ma solo fino al quarto d’ora, poi fatica anche lui.buoni i suoi passaggi dalla destra sotto porta per Milinkovic-Savic)sta addosso a de Roon e prova il tiro da fuori, ma spara alla luna. Serrato il duello con l’olandese nerazzurro. Sfiora il gol di testa, ma è da dimenticare il tiro al cielo nella ripresa. Spesso si avvicina al gol, ma finché la sfera non entra non è utile alla causa.il capitano biancoceleste si fa mangiare la sfera da Hateboer fin troppo ingenuamente, ma ruba palla a Ilicic e questo conta di più. Capisce di dover tenere d’occhio Gosens e si fa trovare sempre sulla sua scia.Mancini lo pressa, ma non basta a contrastare la sua forza. Si infila spesso tra un difensore nerazzurro e l’altro ma sul più bello perde palla, tranne quando serve Immobile, parato da Berisha. Prende fuorigioco e non sfrutta tutti i corner.spesso decisivo con l’Atalanta, questa sera viene anticipato da Toloi, poi ha l’occasione della serata al 12’ p.t. ma si fa parare dal Berisha nemico. Si sposta a piacimento tra la fascia destra e la sinistra, ma il gol non arriva mai.subito sotto, i suoi entrano in campo addormentati in tutti i reparti. Lui si porta al limitare della sua area di competenza pur di svegliarli e in parte ci riesce, almeno lì davanti. Sul finire della gara le tenta tutte mandando in campo sia Luis Alberto che Lukaku e Caicedo per trovare un gol che non arriva. Anzi, arriva ma non c'è. Forse dovevano entrare prima.