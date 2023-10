Feyenoord – Lazio 3-1: vede arrivare palloni in area da ogni direzione. Con qualche intervento evita che il punteggio sia anche peggiore, ma gli altri compagni di squadra dovrebbero chiedergli scusa dopo questa partita.: in affanno sugli affondi di Stengs. Spesso in difficoltà, come tutta la difesa, sulla pressione alta del Feyenoord.: gli olandesi sbucano da ovunque, per questo non riesce a prendere le misure giuste in marcatura.: il VAR lo salva dopo il grossolano errore di posizione su Gimenez, ma lui si ripete poco dopo difendendo malissimo sul gol dell’1-0.: Paixao e Timber fanno quello che vogliono su quel lato. Scarso anche il suo apporto in sovrapposizione. (dal 1’ s.t.: anche con lui la situazione non cambia molto. Si affaccia di tanto in tanto in avanti, ma senza grandi risultati): prova ad aiutare come può la squadra a uscire dal pressing asfissiante del Feyenoord, ma i centrocampisti avversari hanno un altro passo. (dal 35’s.t.: serataccia anche per lui. Si limita a giocare il pallone sempre corto all’indietro, senza creare molto. (dal 1’s.t.prova come può ad arginare i continui affondi degli avversari): se non si accende, come stasera, la Lazio non si muove in campo. Rimane imbrigliato nelle marcature avversarie.: gli unici sprazzi di vita dell’attacco biancoceleste arrivano dalle sue iniziative. Fa ammonire entrambi i suoi marcatori nel primo e nel secondo tempo.: senza ricevere nemmeno un pallone è difficile incidere sulle partite. (dal 10’ s.t.: bravo almeno a guadagnarsi il rigore che vale il gol della bandiera, ma pesa il gol clamoroso mangiato sull’errore di Bijlow e la buona occasione fallita di testa nei minuti finali): non pervenuto. (dal 24’: freddo dal dischetto per il gol della bandiera)All.: non convincono le scelte di formazione, soprattutto a centrocampo. Ogni azione del Feyenoord è un pericolo. Aveva chiesto personalità, invece la sua squadra è rimasta inerme per gran parte del match.: Bijlow 6; Nieuwkoop 5,5 (dal 1’s.t. Lopez 5), Geertruida 6, Hancko 6, Hartman 6; Wieffer 7, Q. Timber 6, Zerrouki 7 (dal 44’ lingr sv); Stengs 7 (dal 35’ s.t. Ivanusec sv), Giménez 8 (dal 35’ s.t. Ueda sv), Paixão 6,5 (dal 26’ s.t. Jahanbakhsh 6). All.: Slot 7