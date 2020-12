Pesantissima sconfitta casalinga in casa per la. I biancocelesti perdono punti pesantissimi in vista della corsa al quarto posto e vengono scavalcati dallo stesso: il portiere spagnolo può poco sui due gol segnati dall’Hellas. Allo scadere del primo tempo è determinante sull’occasione a tu per tu per Zaccagni.: il capitano biancoceleste di stasera fa il possibile in un ruolo non suo, ma non può avere lo stesso rendimento di un difensore.: il Leone ci prova con tutte le proprie forze a rimanere in campo, ma niente da fare. Un problema alla coscia destra gli fa interrompere la striscia di minuti consecutivi sul rettangolo di gioco. (: il centrale olandese entra concentrato e in due casi è determinante per fermare le avanzate scaligere).: gravissimo il suo errore al 67’ sul gol di Tameze. Fino a quel punto era stato attento il numero 26 biancoceleste, ma da un calciatore della sua esperienza non ci si può aspettare una disattenzione del genere.: serata difficile per l’esterno destro biancoceleste. Un buon primo tempo chiuso però con un autogol abbastanza ingenuo. Nella seconda frazione è suo il cross che Caicedo trasforma alla grande. (: entra col piglio giusto ed ha anche una buona occasione murata da Faraoni).: dopo una lunga serie di gare da protagonista il Sergente stasera non si vede. Nervoso per la marcatura a uomo di Lovato perde troppi palloni e uno di questi porta anche al primo vantaggio dell’Hellas.: partita molto impegnativa per il brasiliano, il quale in fase di copertura ha potuto fare affidamento anche su Akpa Akpro. (: l'argentino si trova da solo a controbattere i contropiedi avversari).: l’ivoriano è uno dei migliori. Non si ferma mai per tutto il match, pressa tutti. Svolge a pieno ciò che gli ha chiesto Inzaghi. (: nonostante i pochi minuti l’ex United ci prova e al 95’ ci vuole un super Silvestri per salvare un suo tiro deviato).: altra partita anonima per Marusic. L’esterno montenegrino continua a concentrarsi perlopiù in fase difensiva e non dà alcun apporto in avanti.: ancora una volta il Panterone si è fatto trovare pronto. Tra i migliori al primo tempo e nella ripresa si inventa letteralmente il gol del pareggio con un gesto tecnico da attaccante vero: stop col destro e fiondata col mancino. (: viene inserito per dare una scossa, ma i pericoli che arrivano dalle parti di Silvestri non passano per i suoi piedi).: si interrompe la striscia di gare consecutive con gol per il bomber biancoceleste. Serata no, come si intuisce dall’errore al 13’ non da lui.: stavolta il tecnico piacentino non è riuscito a entrare nella testa dei suoi calciatori e la sua Lazio molto nervosa lascia punti pesanti per strada. Cambia troppo presto uno dei migliori in campo come Caicedo. Altro passo falso in casa (una sola vittoria in sei partite) e corsa al quarto posto che si fa sempre più difficile.