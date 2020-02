Lazio-Verona 0-0



Strakosha 7,5: Nel primo tempo fa due parate mostruose, una dopo l'altra. Nella ripresa su Borini si ripete, mette una pezza. Ragno.



Patric 6: Inzaghi lo preferisce a Bastos, anche per via delle sue capacità di palleggio. Vivace, si propone, alla fine gestisce anche bene.



Acerbi 6: Stavolta gioca dentro un falso nueve, i giocatori dell'Hellas arrivano spesso da dietro e ne soffre il dinamismo. Tiene comunque con sicurezza fino alla fine.



Radu 5,5: Si propone molto, si sgancia, aiuta, chiude bene quando deve. Una partita solida, come sempre. Diffidato, salterà il prossimo incontro contro il Parma.



Lazzari 5,5: Assurdo, a volte fa cose incredibile e subito dopo sembra intimidirsi all'improvviso. Un po' troppo opaco e pocoi servito, finisce per sbagliare anche cross facili.

(Dal 26 st Marusic s.v.)



Milinkovic 5: Inizia sempre un po' sotto giri, poi cresce, decresce di nuovo, è ondivago. Quando si spegne non la prende nemmeno di testa, e per lui è uno sforzo visto quanto è dominante. Nel finale non gli riesce uno stop decisivo nell'area avversaria che fa gridare allo scandalo l'intero Olimpico.



Leiva 6: Nel primo tempo un suo tiro per poco porta in vantaggio la Lazio con un tiro da fuori, poi alla lunga un po'cala.



Luis Alberto 8: Quando tocca il pallone si accende la luce. Lo nasconde, lo tira fuori dal cilindro, apre, sventaglia, va verticale come pochi. Il duetto con Caicedo nel primo tempo è un affresco meraviglioso. Prende un palo che grida vendetta nel primo tempo e uno nel secondo forse ancora più duro da mandare giù. Partita da trascinatore vero, quasi in lacrime alla fine.



Lulic 5,5: Corre tantissimo, si propone, si fa vedere. Dalla sua parte prova spesso a duettare con Luis Alberto, alla lunga cala vistosamente.

(Dal 26' st Jony s.v.)



Caicedo 5,5: Inizia subito a duettare con Immobile e Luis Alberto, infiamma lo stadio con un paio di scambi corti molto precisi. Alla lunga esce un po' dal gioco, Inzaghi lo cambia in maniera abbastanza incomprensibile, di solito negli ultimi minuti è un'arma in più.

(Dal 39' st Parolo s.v.)



Immobile 5: Che bello il feeling con Caicedo, nel primo tempo non riesce ad incidere, nonostante 2 buone occasioni. Come dicono quelli bravi, fa tutto benissimo tranne la conclusione. Sembra spento, a volte il pallone quasi gli passa attraverso. Non è partita.





All. Inzaghi 5,5: La partita è di quelle decisive, quelle del famoso "salto di qualità". I suoi non sono al top, soffrono le partita infrasettimanali, il gioco ne risente. Due pali all'attivo, tante occasioni ma il gol non arriva, e nemmeno il sorpasso all'Inter. Occasione sprecata.