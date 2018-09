Udinese-Lazio 1-2



Strakosha 7: Con tre interventi strepitosi tiene a galla la Lazio, prima su De Paul e poi su Fofana. Miracoloso



Luiz Felipe 6: Non fatica, controlla bene gli attacchi friulani. Inzaghi lo fa riposare a 15' dalla fine



(dal 30 s.t. Bastos 5: Entra per difendere, ma soffre, si fa ammonire.



Acerbi 7: Controlla Lasagna senza problemi e apre le marcature



Wallace 6,5: Bella partita in chiusura del difensore brasiliano. Prestazione quasi perfetta



Patric 6: Soffre un po' De Paul, soprattutto nella prima fase di gioco. Poi si propone anche in qualche azione offensiva e si porta a casa una sufficienza meritata



Parolo 6,5: Solita partita di grande movimento per il centrocampista laziale: nel primo tempo può anche colpire ma il suo colpo di testa finisce alto



Badelj 5,5: Non bene soprattutto nella ripresa, muove la palla, ma niente di più



Luis Alberto 6,5: Si muove bene tra le linee, poi calcia una punizione insidiosa da cui scaturisce il gol del vantaggio biancoceleste



Lulic 5,5: Partita più di contenimento che di spinta, il bosniaco soffre poco, ma Inzaghi lo cambia per



(dal 11 s.t. Durmisi 6: Entra e copre le iniziative di Pussetto, fa ciò che gli chiede Inzaghi)



Correa 7: Salta come un birillo Larsen e insacca il gol del raddoppio laziale.



Caicedo 5: Mai pericoloso, i suoi movimenti sono facilmente letti dai difensori bianconeri. Rimandato



(dal 11 s.t. Immobile 5,5: Offre più iniziative di Caicedo, ma non è mai pericoloso. Viene pure ammonito per proteste)





All. Inzaghi 7: Il turnover gli dà ragione, gran vittoria anche se sofferta