Lazio, le pagelle di CM: Tavares ribalta il Milan, Provedel sbaglia due volte

: Male su entrambi i gol presi. Non trova il tempo d’uscita nell’area piccola per anticipare Pavlovic. Resta invece immobile sul tiro di Leao sul suo palo. Bene almeno la parata nel finale su Abraham che salva il pari.: la catena di destra non funziona. Dal suo lato il Milan fa quello che vuole (dal 1’s.t.: contiene come può i danni che il Milan fa sulla destra): Si perde Pavlovic sullo 0-1. Imperfetto anche nella chiusura su Abraham in occasione del 2-2: non impeccabile in più di un’occasione. Distratto anche lui sul gol del vantaggio del Milan.

: si nota poso nel primo tempo. Cresce nella ripresa e confeziona due assist in 3 minuti che ribaltano momentaneamente la gara. (dal 44’s.t.v)il regista non è il suo ruolo. È costretto a farlo per le scelte di mercato della società. Sbaglia qualche pallone di troppo. Rimedia in parte recuperando diversi palloni, ma il suo equivoco tattico va risolto.: non sfigura nel confronto diretto con Reijnders. Prova a tenere sempre alti i ritmi della manovra. Il problema è che non tutti lo seguono.: totalmente assente mentalmente. Si mangia il possibile 1-1 al 10’ e non azzecca neanche gli stop elementari, mettendo anche in difficoltà i compagni. Disastroso. (dal 1’s.t.: prova a scuotere la squadra con qualche iniziativa personale. Se non altro, mostra intraprendenza.)

: Nel posto giusto al momento giusto per ribaltare la gara. Dialoga bene con Castellanos, anche se spesso si trova a giocare troppo lontano dalla porta. (dalassente ingiustificato. La Lazio dal suo lato non attacca quasi mai perché lui gioca a nascondino con la difesa avversaria invece di proporsi.: Anima dell’attacco e di tutta la squadra. Oltre al gol, pressa da solo tutta la difesa del Milan, portiere compreso. Lavora tra le linee e costruisce lui, di fatto, con la palla o senza, gran parte della manovra offensiva. (dal

All.: di nuovo un gol preso dopo pochi minuti, che complica tutto. Azzecca i cambi nella ripresa e cambia la gara dando alla squadra i giusti stimoli.